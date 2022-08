Amazon-intern wird derzeit ein neues Feature unter dem Namen "Inspire" getestet, welches optisch und in der Anwendung stark an Tiktok erinnert

Amazon nutzt eine Vielzahl an Verkaufsstrategien, darunter auch die Zusammenarbeit mit Influencern Foto: Reuters / Fotograf: Erin Scott

Amazon ist die Popularität der Video-Plattform Tiktok, die vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt ist, nicht entgangen. Wohl auch deshalb testet der US-Konzern aktuell eine Funktion in seiner App, die Nutzern einen TikTok-ähnlichen Foto- und Video-Feed von Produkten zeigt, um diese attraktiver in Szene zu setzen. Zusätzlich kann man so Produkte mit anderen Nutzern teilen.

Neue Strategie

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, testet Amazon mit einer limitierten Anzahl seiner Mitarbeiter ein neues Feature unter dem Namen "Inspire". Der Bericht beruft sich dabei auf ein in Israel-ansässiges Unternehmen (Watchful Technologies), welches auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist und die Nutzung dieses neuartigen Features getrackt haben soll. Das "Inspire" Feature erinnert deshalb an Tiktok, da es Bilder und Videos in einem durchgehenden Fluss präsentiert und die einzelnen Beiträge geliked, geteilt und in Amazons Fall, auch gekauft werden können.

Der "Inspire" Feed wird derzeit nur Unternehmensintern getestet und ähnelt optisch und in der Anwendung Tiktok. Foto: Wall Street Journal

Ein großer Teil dieser Strategie scheint Influencer-Marketing zu beinhalten, um damit gezielt Produkte attraktiv für die Zielgruppe zu inszenieren. Mit dem Streaming-Feature Amazon Live will die Plattform zum Kauf animieren, indem Influencer und Celebrities streamen, während Kund:innen die erwähnten Produkte live shoppen können. Zusätzlich bietet Amazon seinen Verkäufern in ausgewählten Ländern die Option an, sogenannte Posts zu schalten, welche dann in Feeds und auf Detailseiten platziert werden.

Tiktok-esque

Das von Tiktok geprägte, vertikale Kurzvideoformat hat auch in anderen relevanten Sozialen Medien Fuß gefasst. Die Videoplattform Youtube hat mit der Einführung von Youtube Shorts 2021 als eigenes über den regulären Videoupload hinausgehendes Feature eingeführt und damit auf den Trend reagiert. Mit Instagram Reels hat sich Meta die intuitive "nach oben Wischen" Handbewegung zu eigen gemacht. Diese Reels sind für Nutzer:innen vor allem deshalb attraktiv, weil sie durch den eingebauten Algorithmus auch von Menschen gefunden werden können, die der Nutzerin initial noch gar nicht folgen.

Die Aufmachung des neuen Amazon Features verbindet das Shoppingerlebnis mit Social Media ähnlichen Aktionen wie liken und teilen. Foto: Wall Street Journal

Unique Selling Point

Die Integration dieses neuen Features und die damit verbundene Möglichkeit Menschen länger auf der eigenen Plattform zu halten, macht das "Inspire" Feature für den US-Konzern mit Sicherheit sehr interessant. Auch wenn die Integration nicht wirklich neu wirkt, ist die Verbindung mit dem dahinter stehenden Shop dennoch eine Eigenheit, die man so noch nicht kennt. Wie lange die aktuelle Testphase dauern wird, ist nicht bekannt – ein weltweites Ausrollen des Features scheint allerdings wahrscheinlich. (smw, 19.8.2022)