Fernverkehrszüge von Wien nach Villach sowie von Graz bis Selzthal entfallen am Freitag. Die Autobahnen A2 und A9 mussten zumindest teilweise gesperrt werden. Auch an der Wiederherstellung der Stromversorgung wird gearbeitet

In dieser Galerie: 2 Bilder Das Unwetter hat einen Strommast in der Steiermark wie ein Streichholz geknickt. Foto: APA/ENERGIE STEIERMARK Die Aufräumarbeiten gestalten sich mühsam. Foto: APA / BFVDL / Garber

Wien – Die Bilanz des heftigen Unwetters bleibt erschütternd. Am St. Andräer See im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) wurden am Donnerstag zwei Mädchen getötet. Ein Baum erschlug die vier und acht Jahre alten Kinder. 15 weiter Badegäste wurden verletzt. Ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Ebenfalls ein umstürzender Baum traf drei Wanderinnen in Gaming im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich tödlich. Die Opfer waren nach Polizeiangaben 52, 57 und 58 Jahre alt. Sie stammten aus Niederösterreich und Oberösterreich. Zwei weitere Frauen blieben unverletzt.

Im Süden Österreichs gibt es wegen der Schäden noch zahlreiche Behinderungen in der Infrastruktur: In Kärnten und der Steiermark läuft der Bahnverkehr erst langsam wieder an, im Fernverkehr werden den ganzen Tag noch Probleme erwartet Die Autobahnen A2 und A9 waren teilgesperrt. Auch der Strom fiel teils aus.

ORF

In Kärnten hatte der Sturm am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zu wüten begonnen – allerdings keine zehn Minuten, hieß es von Augenzeugen. Wegen den Schäden, die der Sturm in dieser kurzen Zeit anrichtete, mussten alleine in Kärnten dutzende Feuerwehren ausrücken. An die 100.000 Menschen waren alleine in Kärnten und der Steiermark ohne Strom.

Autobahnen teilweise gesperrt

Bei Griffen (Bezirk Völkermarkt) stürzten gleich mehrere Bäume auf die Südautobahn (A2) auf der Fahrbahnseite Richtung Italien. Wegen umgestürzter Bäume gesperrt war auch die Auf- und Abfahrt Bad St. Leonhard nördlich von Wolfsberg, teilten Polizei und Asfinag mit. "Es sind zwischen Wolfsberg und Griffen sicher an die 30 Bäume umgestürzt", sagte Autobahnmeister Robert Schrammel, "wir haben die Stämme im ersten Schritt mit einem Lkw und Schneepflug von der Fahrbahn geschoben."

Laut Asfinag kam es auf der Südautobahn zu einem Stromausfall, weshalb die Tunnelkette Pack auf der A2 in beiden Richtungen gesperrt wurde. Betroffen war auch die Pyhrnautobahn (A9) in der Steiermark – der Klauser Tunnel und die Tunnelkette Lainberg mussten gesperrt werden, meldete der ÖAMTC. In Spielberg im Bezirk Murtal musste die Eröffnungspressekonferenz zum MotoGP-Wochenende wegen eines Stromausfalls in Folge des Unwetters unterbrochen werden.

Viele Zugausfälle

Nach dem großflächigen Ausfall des Zugverkehrs wegen des heftigen Unwetters gibt es auch am Freitag weiter Streckenunterbrechungen in Teilen der Steiermark und Kärntens. Aufräum- und Reparaturarbeiten seien in vollem Gange, zahlreiche Behinderungen dank des Einsatzes der ÖBB-Reparaturteams bereits behoben worden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Freitag mit. Gesperrt bleiben die Strecken Leoben bis Friesach und St. Michael bis Wald am Schoberpass den ganzen Freitag bis Mitternacht.

In Kapfenberg wurde ganze Hausdächer abgedeckt und auf die Straße geschleudert. Foto: APA/FF KAPFENBERG – DIEMLACH

Ab voraussichtlich Samstag Betriebsbeginn sind diese Strecken wieder eingleisig befahrbar. Die Fernverkehrszüge (Rail- und Nightjet) von Wien nach Venedig und retour werden am Freitag über Salzburg umgeleitet.

Fernverkehrszüge entfallen am Freitag

Die Fernverkehrszüge von Wien nach Villach sowie von Graz bis Selzthal entfallen am Freitag. Passagiere werden gebeten, Alternativverbindungen über Salzburg oder den Nahverkehr zu benutzen. Schienenersatzverkehr wurde zwischen Leoben und Friesach und zwischen St. Michael und Wald am Schoberpass eingerichtet. Auch im Güterverkehr kommt es derzeit zu Behinderungen und möglicherweise längeren Transportzeiten, so die ÖBB in einer Aussendung.

Durch entwurzelte oder umgefallene Bäume starben am Donnerstag in Österreich fünf Menschen. Foto: APA/FF KAPFENBERG – DIEMLACH

Heftige Unwetter hatten am Donnerstagnachmittag die Stromversorgung und Bahninfrastruktur im Süden Österreichs schwer beschädigt. Die ÖBB stellten am Nachmittag den gesamten Bahnverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ein. Ursache war ein großflächiger Ausfall der 110 kV-Bahnstromversorgung für den Bereich Kärnten und Steiermark, hieß es. (balm, 19.8.2022)