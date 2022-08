Die Feuerwehren werden wohl auch am Freitag im Unwetter-Einsatz sein – hier ein Einsatzfoto der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg. Foto: APA/FF KAPFENBERG - DIEMLACH

Wien – Nach den heftigen Unwettern vom Donnerstag ist in den betroffenen Teilen Österreichs am Freitag kaum mit Entspannung zu rechnen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert für den Großteil des Landes teils heftige Regenschauer und stellenweise Gewitter.

In Vorarlberg beginnt es stellenweise schon früh zu regnen, im Laufe des Vormittags verstärken sich die Niederschläge – so bleibt es dann auch den restlichen Tag. Lokal seien sehr große Wassermengen möglich, heißt es bei der ZAMG. In Tirol bleibt es anfangs noch trocken, vereinzelt ziehen hier aber schon Gewitter durch. Am Nachmittag regnet es dann häufiger und stärker. Zwischenzeitig auflockern kann es in Salzburg, auch hier regnet es aber oft. Auch Gewitter sind möglich.

Bis zu Mittag regnet es auch in Kärnten immer wieder, zum Teil heftig und mit Gewittern. Am Nachmittag entspannt sich die Lage dort etwas, stellenweise muss aber mit weiteren Niederschlägen gerechnet werden. Weiterhin gewittrig bleibt es auch in der Steiermark, ein Unwetter zieht hier in Richtung Norden. Am Nachmittag sind wieder heftige Gewitter möglich. In Oberösterreich regnet es heftig, wobei die ZAMG zwischenzeitige Sonnenfenster voraussagt. Am Nachmittag ist aber auch hier weiterhin mit Gewittern zu rechnen.

In Niederösterreich sind lokale Regenfälle und Gewitter möglich, aber nicht so häufig wie im Süden und Westen des Landes. Generell bleibt es im Osten des Bundeslandes inklusive Wien sowie im Burgenland demnach eher heiß und schwül, Regen und Gewitter sollen nur fallweise auftreten. (red, 19.8.2022)