Die berühmte Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen als Schauplatz von Klimaprotesten. Foto: Ultima Generazione via AP

Vatikanstadt – Zwei Umweltaktivisten haben sich aus Protest gegen die ihres Erachtens verfehlte Klimapolitik an der weltberühmten Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen festgeklebt. Auf einem am Donnerstag verbreiteten Video ist laut Kathpress zu sehen, wie eine Frau und ein Mann die Hände an den Sockel der Statue kleben. Vor sich platzieren sie ein Plakat mit der Aufschrift: "Letzte Generation, kein Gas, keine Kohle". Die Aktivisten gehören demnach der Gruppe "Ultima Generazione" an.

Das Sicherheitspersonal entfernte die beiden Medienberichten zufolge wieder. Die Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen befindet sich im Belvederehof. Die Marmorskulptur gilt in der Kunstwelt als die bedeutendste Darstellung des Todeskampfes Laokoons und seiner Söhne. Das Werk wurde bereits von Plinius dem Älteren erwähnt. 1506 wurde es in römischen Weinbergen wiederentdeckt und an den Vatikan übergeben.

Zuletzt hatten sich Klimaaktivisten u. a. an Botticellis "Primavera" festgeklebt. (APA, red, 19.8.2022)