Alex Rins zieht eine Show ab. Foto: APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK

Spielberg – Relativ problemlos ist das erste Abtasten der MotoGP mit der neuen Schikane auf dem Red Bull Ring über die Bühne gegangen. Die Kurve 2 war nach einigen schweren Unfällen für den Motorrad-Grand-Prix von Österreich 2022 neu gestaltetet worden. Die erste Bestzeit ging am Freitag-Vormittag auf auftrocknender Piste in 1:30,756 Min. an den künftigen KTM-Fahrer Jack Miller (Ducati). Das Rennen der Königsklasse steigt am Sonntag um 14.00 Uhr (live ServusTV).

Stromausfall

Auch der Red Bull Ring in Spielberg bei Zeltweg war am Donnerstag von den schweren Unwettern in der Steiermark getroffen worden. Zwar gab es auch auf der Motorsport-Anlage einen längeren Stromausfall und musste die Pressekonferenz von Serienweltmeister Marc Marquez unterbrochen werden. Insgesamt überstand die Strecke den Sturm aber wie durch ein Wunder weitgehend unbeschadet.

Am Freitag legte zunächst um 9.00 Uhr die Moto3 auf noch nasser Strecke los. Die wegen der Schikane gegenüber der Formel 1 nun um 30 Meter längere Berg-und-Tal-Strecke trocknete danach immer mehr auf. Auch die Sonne ließ sich immer öfter kurz blicken. In der MotoGP wechselten die ersten Fahrer nach einer halben Stunde auf Trockenreifen.

Priorität Sicherheit



Die Rundenzeiten purzelten deshalb im Finish des FP1, liegen nun aber natürlich dennoch deutlich über jenen von davor. Die Piloten hatten sich im Vorfeld aber weitgehend positiv zur Schikane, jetzt Kurve 2A und 2B genannt, geäußert. "Sie passt zu meinem Fahrstil", sagte etwa Maverick Vinales. Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia, der von den jüngsten sieben MotoGP-Rennen vier gewonnen hat und WM-Dritter hinter Fabio Quartararo und Aleix Espargaro ist, fehlt die Herausforderung aber doch ein wenig. "Weniger Spaß, dafür mehr Sicherheit", meinte er augenzwinkernd.

Beim ersten Abtasten gab es zumindest einige Verbremser und Geradeaus-Fahrten durch den Kies in der der neuen Links-Rechts-Links-Variante. Sie bremst die Bikes nun auf 80 km/h ein, ehe es danach weiter hoch geht zu Kurve 3. Diese war früher direkt angefahren und mit fast 320 km/h angebremst worden. Jetzt sind es nur noch rund 240 km/h. (APA; 19.8.2022)