Musk schlafe an seinem Schreibtisch ein und feuere gern Mitarbeiter, ansonsten sei er ein "ganz normaler CEO"

Elon Musk hat überraschend großes Wissen über Autos, schläft an seinem Schreibtisch ein, und wer ihm widerspricht, fliegt. Diese Dinge behauptet jetzt ein ehemaliger Manager des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla.

Nicht diskutieren

Carl Medlock ist ein ehemaliger Regionalmanager von Tesla und hat im Podcast "The Iced Coffee Hour" einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens und die Eigenheiten dessen exzentrischen Chefs gegeben. "Du diskutierst nicht mit ihm", erzählt Medlock. "Wenn Musk am Ende eines Meetings aufsteht und die Richtung vorgibt, dann stehst du auf und folgst ihm." Wer Musk widerspricht, muss seinen Platz räumen, berichtet Medlock.

The Iced Coffee Hour

Medlock heuerte 2009 bei Tesla an. Ihm wurde ein Gehalt von 120.000 Dollar im Jahr sowie 40.000 Unternehmensanteile geboten, was heute etwa fünf Millionen US-Dollar an Gegenwert entspricht. Die Gerüchte, wonach Musk rund um die Uhr arbeite, bestätigt Medlock. Eines Tages habe er Musk dabei gesehen, wie er mit dem Kopf auf dem Schreibtisch eingeschlafen war. Der Manager machte ein Foto davon – löschte es aber wieder aus Angst, dafür gefeuert zu werden.

Medlock betont darüber hinaus, dass Musk über ein beeindruckendes Wissen über Autos verfüge, was für einen Branchenfremden seiner Erfahrung nach ungewöhnlich ist. Außerdem sei Musk Smalltalk oder generell Nettigkeiten gegenüber wenig aufgeschlossen. Wenn eines seiner neun Kinder auf dem Firmengelände war, dann galt seine ganze Aufmerksamkeit seinem Nachwuchs. "Er ist ein toller Vater", sagt Medlock.

Tesla-Autowerkstatt

Trotz aller Exzentrik: Im Büro trete Musk nicht als reichster Mensch der Welt, sondern als "gewöhnlicher" CEO auf. Musk sei auch während der Arbeit recht umgänglich, zumindest solange man nicht in Ungnade fällt. "Wenn er anfängt, dich zu mikromanagen, weißt du, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach draußen bist."

Medlock selbst hat Tesla verlassen und betreibt jetzt mit seinen Söhnen eine Autowerkstatt für Teslas und andere Elektrofahrzeuge. (red, 19.8.2022)