Eisenstadt – Der ORF Burgenland startet zu den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am Montag, den 22. August, den Gemeindereport. Bis zur Wahl am 2. Oktober werden täglich sechs der 171 Kommunen in alphabetischer Reihe vorgestellt. Ergänzend dazu wird in "Burgenland heute" ab September über jene Gemeinden berichtet, in denen sich ein Rennen um die Gemeinderatsmandate und Bürgermeister-Sessel abzeichnet.

Zeitgleich starten auch Interviews mit den Wahlkampfmanagerinnen und -managern der Wahlbewegungen. Am Wahlsonntag gibt es ab 13.00 Uhr auf Radio Burgenland Sondersendungen sowie später Live-Einstiege im Fernsehen. Nach Interviews mit den Parteichefs wird Peter Filzmaier die Ergebnisse analysieren. (APA, 19.8.2022)