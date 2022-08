Torgefährlich: Rasmus Höjlund.

Graz – Beim Schlagerspiel zwischen dem Tabellendritten Sturm Graz und dem zwei Punkte voran liegenden Tabellenführer LASK stehen am Samstag (19.30 Uhr) die beiden Torjäger der Fußball-Bundesligisten im Mittelpunkt. Während Marin Ljubicic ausgezeichnet in sein Linzer Leihabenteuer gestartet ist, ranken sich um Rasmus Höjlund unvermindert Wechselgerüchte. In Graz hofft man, dass der Stürmer noch länger gebunden bleibt.

"Natürlich gibt es Interesse von gewissen Clubs, auch konkretes Interesse", verriet Andreas Schicker. Mit sechs Toren und drei Vorlagen in sieben Pflichtspielen hat sein Stürmer Begehrlichkeiten bei größeren Clubs geweckt. Neben Brügge sollen zuletzt Newcastle United, der FC Bologna von Marko Arnautovic und – laut einem aktuellen Medienbericht aus Dänemark – auch Celta Vigo sowie Atalanta aus Bergamo – ihre Fühler nach dem schnellen 1,91-m-Angreifer ausgestreckt haben. Sturms Sportchef wollte zu den Interessenten keinen Kommentar abgeben.

Höjlund in vielen Notizbüchern

Die Steirer planen, den im Jänner für 1,8 Millionen Euro vom FC Kopenhagen geholten 19-jährigen Dänen noch nicht abzugeben. "Ein Abgang ist aktuell für uns kein Thema. Ich denke einfach, dass er bei uns am besten aufgehoben ist", so Schicker. Um angesichts winkender Rekordeinnahmen schwach zu werden, bleibt jedoch noch Zeit – das Transferfenster ist in den europäischen Topligen bis Ende August geöffnet. In dänischen Medien wird gemutmaßt, dass Sturm ab 75 Millionen Kronen (etwas mehr als 10 Mio. Euro) verkaufswillig sein soll.

Dass Höjlund "in den Notizbüchern von großen Vereinen aufscheint", ist auch für Christian Ilzer keine Überraschung, jedoch ein potenzieller Gefahrenherd. "Ich hoffe sehr, dass er sich nicht zu viel vom Business beeinflussen lässt und für Sturm Graz zumindest im Herbst sehr gut performen wird", sagte Sturms Trainer und vermutete: "Ras wird die Transfersachen gut von sich weg halten."

Von seinem "dänischen Stier", wie Ilzer Höjlund zuletzt nannte, will der Trainer noch mehr sehen. "Wenn ich aus Vereinssicht an die Europa League und WM denke, wäre es nicht schlau, ihn abzugeben. Er kann sich in den nächsten Monaten bei uns richtig gut weiterentwickeln." Und seinen Marktwert etwa in der Europa League weiter steigern.

Ljubicic startet durch



Dies ist Marin Ljubicic ebenso eindrucksvoll gelungen. Der 20-jährige Kroate, als Leihgabe (mit kolportierter Kaufoption von 2,4 Mio. Euro) von Hajduk Split gekommen, ist in der Bundesliga schlagartig berühmt geworden. Vor allem ein Viererpack gegen den WAC hat Eindruck hinterlassen.

Auch in Graz. "Er ist ein sehr junger Spieler, der es versteht, im richtigen Moment in die Tiefe zu gehen, ein gutes Timing für Laufwege und viel Selbstvertrauen mit sich bringt", sagte Ilzer über Ljubicic, der sechs der elf Linzer Tore erzielt hat.

Vor der 5. Runde sind beide Teams als einzige der 12er-Liga noch ungeschlagen. Sturm hat gegen den LASK seit vier Spielen nicht mehr verloren. Hält die Serie an, dürfte Salzburg wieder die Tabellenführung übernehmen.

Salzburg gegen Klagenfurt



Gegen die aufmüpfige Austria aus Klagenfurt will Serienmeister Salzburg nicht schon wieder stolpern. Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) empfangen die Bullen die Kärntner um Trainer Peter Pacult. In der abgelaufenen Saison waren die Klagenfurter für eine von nur zwei Salzburg-Niederlagen in der Liga verantwortlich, in der letzten Runde im Mai gelang Salzburg erst in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1.

"Das wollen wir heuer anders gestalten", sagte Salzburgs Coach Matthias Jaissle mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. "Wir sind gewarnt und werden hoch motiviert in die Partie gehen." Solch eine Statistik sei auch im Zuge der Gegnervorbereitung "immer gut", betonte der Deutsche: "Weil das dann die Sinne schärft." Seine Schützlinge sind jedenfalls gewarnt.

Die Salzburger wollen eine beeindruckende Heim-Serie fortführen. In den letzten 28 Spielen in Wals-Siezenheim gab es 25 Siege für die Jaissle-Elf, bei drei Unentschieden. Allerdings war Jaissle, der weiter auf Sekou Koita, Kamil Piatkowski (beide verletzt) und Neuzugang Lucas Gourna-Douath (Trainingsrückstand) verzichten muss, nach dem 2:1 gegen den WAC nicht ganz zufrieden. "Unser Anspruch ist es, unseren Fußball über 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Das haben wir zuletzt nicht geschafft."

Derbyzeit in Vorarlberg



Ebenfalls am Samstag kommt es erstmals seit über 22 Jahren wieder zu einem Vorarlberg-Derby in der Bundesliga. Der SCR Altach empfängt Austria Lustenau vor ausverkauftem Haus zum Duell um die Nummer eins im Ländle. Für beide Mannschaften, aber auch für den Vorarlberger-Fußball, stellt dieses Duell ein besonderes Highlight dar.

"Ich freue mich unheimlich auf dieses Spiel, auf die Zuschauer und darauf, dass ich hier mal ein volles Stadion erlebe" , sagte Altach-Trainer Miroslav Klose im Vorfeld des Derbys. Mit den eigenen Fans im Rücken möchte er mit seiner Mannschaft mutig auftreten: "Wir spielen zuhause und versuchen, Derby hin oder her, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Zuhause haben wir bisher starke Leistungen gezeigt." Klose erwartete außerdem eine emotionsgeladene Partie, in der Kleinigkeiten entscheidend sein werden.

Lustenau geht mit gehörig Selbstvertrauen in das Derby. In der Vorwoche fuhr die Austria gegen Hartberg den zweiten Saisonsieg ein und rangiert aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Favoriten gäbe es in dem kommenden Spiel laut Trainer Markus Mader keinen, dennoch betonte er: "Der Druck liegt sicherlich bei Altach, sie waren jahrelang die Nummer eins in Vorarlberg." (APA; 19.8.2022)

SAMSTAG:

SK Sturm Graz – LASK (Graz, Merkur Arena, 19.30 Uhr, SR Altmann). Saisonergebnisse 2021/22: 3:1 (a), 3:3 (h)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc Stankovic, T. Horvat, Prass – Sarkaria, Höjlund

Es fehlen: Kiteishvili (Achillessehne), Geyrhofer (Knieprobleme)

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Michorl, Jovicic – Goiginger, Horvath, Nakamura – Ljubicic

Es fehlen: Anselm, Letard (beide Kreuzbandriss), Wiesinger (Schambein)

Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt (Salzburg, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Spurny). Saisonergebnisse 2021/22: 3:1 (h), 1:2 (a), 6:0 (a), 1:1 (h)

Salzburg: Köhn – Dedic, Solet, Pavlovic, Wöber – Kjaergaard, Seiwald, Capaldo – Sucic – Sesko, Fernando

Es fehlen: Koita (Knöchel), Omoregie (Oberschenkel), Piatkowski (Oberschenkel), Tijani (Schien- und Wadenbein), Simic (Mandelentzündung), Gourna-Douath (Trainingsrückstand)

Klagenfurt: Menzel – Wernitznig, Mahrer, N. Wimmer, Moreira – Cvetko, Irving, Gkezos – Straudi, Rieder – Pink

SCR Altach – SC Austria Lustenau (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr, SR Gishamer). Keine Saisonergebnisse 2021/22

Altach: Casali – Thurnwald, Zwischenbrugger, Gugganig, Edokpolor – Jäger, Haudum – Amankwah, Tibidi, Schreiner – Nuhiu

Es fehlen: Reiter (gesperrt), Strauss (Sprunggelenk), Abdijanovic (Knieverletzung), Krizman

Lustenau: Schierl – Gmeiner, Maak, Hugonet, Guenouche – Rhein, Grabher – Anderson, Surdanovic, Teixeira – Schmid

Es fehlt: keiner