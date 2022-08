In dieser Galerie: 3 Bilder Frau Emilie, vehemente Verteidigerin der Hasenleiten-Siedlung in Simmering. Foto: ORF Peter musste ein Fuß amputiert werden. Foto: ORF Hausmeister Bruno kann es keiner Hauspartei recht machen. Foto: ORF

Wenn jemand über ihre Hasenleitensiedlung in Simmering schlecht redet, dann kann Frau Emilie ganz schön resolut werden. Früher war die Siedlung im elften Wiener Gemeindebezirk eine Baracken siedlung für Arbeiter, von den feineren Leuten wurde sie auch Klein-Chicago genannt. "Hier waren lauter Hackler, die schwer gearbeitet haben", verteidigt Frau Emilie ihr Grätzel.

Sie kann sich jedenfalls keinen schöneren Platz auf Erden vorstellen. "Ich habe da meine Augen aufgemacht, ich mach sie da wieder zu", sagt sie in "Simmeringer Hauptstraße – In der Vorstadt", zu sehen ist die Doku am Sonntag um 22.15 Uhr in ORF 2. Darin wirft ORF-Reporter Ed Moschitz einen liebevollen und respektvollen Blick auf den Arbeiterbezirk, der in nur zwei Jahrzehnten rund ein Viertel an Bevölkerung zugelegt hat. Mittlerweile leben 105.000 Menschen hier, rechnet Moschitz vor.

Im Tschocherl ums Eck trifft er Hausmeister Bruno, auch er will erst aus Simmering weg, "wenn sie ihn wegtragen". Mit Moschitz plaudert Bruno über seinen Job. So sehr er sich auch bemüht, allen Mieterinnen und Mietern könne man es nie recht machen. Ein Kurs bringt nichts – "was du dort lernst, is’ komplett zum Vergessen". Peter wurde vor kurzem sein Bein amputiert, der Diabetiker hat zu viele "längste Pralinen der Welt" genascht, "eine Sucht", wie er sagt.

Moschitz ist auch am Tierfriedhof unterwegs, redet mit Menschen, die um ihre Viecherln trauern, befragt Zuwanderinnen und Zuwanderer, spricht mit Standlern am Flohmarkt, hört Obdachlosen zu, wenn sie über ihr Schicksal reden. Immer auf Augenhöhe und wertschätzend. Sehenswert, auch für Nicht-Simmeringer. (Astrid Ebenführer, 21.8.2022)