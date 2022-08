Foto: arte

19.20 DOKUMENTATION

Aufgewachsen unter Glatzen (1) 30 Jahre nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im August 1992 widmet sich die zweiteilige Dokumentation der gewaltvollen Nachwendezeit und dem eklatanten Staatsversagen, das die "Baseballschlägerjahre" in vielen Regionen der früheren DDR möglich gemacht hat.

Bis 20.00, 3sat

20.15 GESCHÜTTELT

James Bond 007 – Casino Royale (GB/BHA/CZ/ D/USA 2006, Martin Campbell) Der erste Einsatz von Daniel Craig als James Bond im Jahr 2006 brachte der Reihe eine gelungene Frischzellenkur. Hinreißend an seiner Seite: Eva Green. Bis 22.50, Servus TV

20.15 ZUSAMMENRAUFEN

The Kids Are Alright (USA 2010, Lisa Cholodenka) Julianne Moore und Annette Bening in einem heiklen Patchwork: Das Lesbenpaar wird mit dem Samenspender ihrer Kinder konfrontiert. 21.55, ZDF neo

21.10 PORTRÄT

Mahatma Gandhi – Mensch und Mythos Zum Themenabend des 75. Jahrestags der Unabhängigkeit Indiens am 15. August ein Porträt der Lichtgestalt. Bereits zu Lebzeiten wurde er zu seinem eigenen Mythos. Zunächst als Anwalt in Südafrika, der gegen die Diskriminierung der dortigen indischen Minderheit focht, später in Indien, als er gegen die Fremdherrschaft des britischen Empire und für die Selbstbestimmung seiner Landsleute kämpfte, und schließlich in seinem Ashram und auf Reisen auch nach Europa. Um 22 Uhr folgt ein Porträt Indira Gandhis.

Bis 22.00, ORF 3

23.30 STREIFZUG

Chucks (Ö 2015, Sabine Hiebler und Gerhard Ertl) Nach dem Tod ihres Bruders führt Mae (Anna Posch) ein vagabundöses Leben in Wien und testet die Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft und der Gesetzbücher aus. Beim Abarbeiten einer Strafe im Aids-Haus verliebt sie sich in Paul (Markus Subrama niam). Nach dem Roman von Cornelia Travnicek. Bis 0.55, 3sat

23.55 LATE-NIGHT-SHOW

Inas Nacht Samstagabend-Fixtermin im Schellfischposten bei Ina Müller. Die Musiker Bill Kaulitz, Giovanni Zarerella und Phil Siemers sind auch dabei. Bis 0.55, ARD

Steaming-Tipps



IN MEMORIAM WOLFGANG PETERSEN

Tatort: Reifeprüfung (D 1977, Wolfgang Petersen) Vielleicht die berühmteste aller Tatort-Folgen mit dem Kieler Kommissar Finke. Fast ausnahmslos alle Folgen mit Klaus Schwarzkopf inszenierte der spätere Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen, der diese Woche im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Nastassja Kinski, Christian Quadflieg und Jürgen Prochnow in den Hauptrollen des raffinierten Krimis um eine Schülerin, die ihren Lehrer in eine verhängnisvolle Affäre verstrickt. Arte-Mediathek

Sina (Nastassja Kinski) liebt ihren Lehrer Helmut Fichte (Christian Quadflieg): "Tatort: Reifezeugnis" – in Erinnerung an Wolfgang Petersen in der Arte-Mediathek. Foto: arte

BÖSE SCHWESTERN

Bad Sisters Die fünf Garvey-Schwestern haben sich nach dem frühen Tod ihrer Eltern geschworen, einander zu helfen und zu unterstützen, komme, was da wolle. Als der gemeine Ehemann der einen auf etwas mysteriöse Weise ums Leben kommt und ein Versicherungsberater vor der Türe steht und unangenehme Fragen stellt, ist dazu die beste Gelegenheit. Big Little Lies und Desperate Housewives auf Britisch. Und wie dort ist die Geschichte der Frauen der interessantere Plot. Den Krimi hätte es da gar nicht gebraucht. Apple TV+

KRAFTMEIERIN

Kleo Die Ostberliner Auftragskillerin Kleo Straub ist die Enkelin eines Stasi-Generals und operiert, no na, im Westen. Zu hundert Prozent linientreu, führt sie ihre Aufträge gewissenhaft aus. Nach dem Mauerfall dämmert ihr aber einiges, und danach steht der ehemaligen Top-Spionin der DDR der Sinn nach Rache. Hanno Hackfort, Richard Krop und Bob Konrad hatten die Idee, seit 4 Blocks sind sie ein erfolgserprobtes Team. Jella Haase ist in der Rolle der DDR-Killerqueen einfach nur klasse. Netflix