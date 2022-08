(Sommertag 2022. Auf einer Wiese unweit eines ausgetrockneten Badeteichs eine Decke, darauf, auf dem Rücken nebeneinander liegend, ein junges Paar in Badekleidung. Beide halten Handys, über deren Displays sie schweigend wischen. Mehrere Minuten, dann:)

DIE JUNGE FRAU (legt ihr Handy beiseite und blickt in den Himmel): Wahnsinn. So heiß.

DER JUNGE MANN (weiter wischend): Die Meteorologen sagen, das wird der kühlste Sommer gewesen sein für die nächsten Jahrzehnte.

DIE JUNGE FRAU: Das haltet ja keiner aus!

DER JUNGE MANN: Eh nicht. Die Klimaforscher sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Menschheit in absehbarer Zeit ausstirbt.

DIE JUNGE FRAU (stützt sich auf die Unterarme und blickt zu ihrem Freund): Ich will aber nicht sterben. Schon gar nicht aus.

DER JUNGE MANN: Uns wird’s nicht mehr treffen. Maximal unsere Kinder.

DIE JUNGE FRAU (legt sich wieder hin): Kinder … Ich weiß nicht, ob ich Kinder will …

(Pause)

DIE JUNGE FRAU (blickt in den Himmel): Was glaubst du, wie’s passieren wird?

DER JUNGE MANN: Was?

DIE JUNGE FRAU: Na, das Aussterben.

DER JUNGE MANN: Weiß nicht. Langsam. Nach und nach. Verhungern wahrscheinlich. Verdursten. Trocknet ja jetzt schon alles aus.

DIE JUNGE FRAU (dreht sich zu ihrem Freund und schmiegt sich an ihn): Ich glaub nicht. Ich glaub, heiß wird’s sein. So richtig, weißt du? Viel heißer noch als heut. Und auf einmal wird eine riesige schwarze Wolke am Himmel sein, und ein Blitz wird herunterfahren und in einen Baum einschlagen, und der Baum wird zu brennen anfangen, und das Feuer wird übergreifen auf den Wald und auf die Stadt und auf das ganze Land, und am End wird die ganze Welt in Flammen stehen. (Küsst ihn.) Meinst du nicht auch?

DER JUNGE MANN (legt einen Arm um sie und erwidert den Kuss, während er mit der anderen Hand fortfährt, über das Display seines Handys zu wischen): Glaub ich nicht. Ich glaub, Verdursten.

(Pause)

DER JUNGE MANN: Atomkrieg wär auch möglich.

(Antonio Fian, 19.8.2022)