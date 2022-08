Der Youtube-Kanal von Janich wurde 2020 gesperrt. Nun ist Telegram das Sprachrohr in Richtung Followerschaft. Foto: Youtube/Janich

Es sind spektakuläre Bilder, die im philippinischen Fernsehen gezeigt und mithilfe von Twitter und Co weltweit verbreitet wurden. Die Polizei stürmte am Mittwoch eine Wohnung, in der sich der Verschwörungsideologe Oliver Janich befand, um den Deutschen zu verhaften. In Deutschland liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Strafverfahren

Laut der Deutschen Presse-Agentur soll Janich deshalb in sein Heimatland ausgeliefert werden, wo seit April 2022 besagter Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte mittlerweile, dass gegen Janich ein Strafverfahren läuft. Grund sind laut Sprecherin Juliane Grotz unter anderem Beleidigungen, Aufrufe zu Exekutionen und Morddrohungen gegen deutsche Politiker. Es werde deshalb wegen Beleidigung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten ermittelt, bestätigt Grotz.

Verbreitet wurden die Drohungen vor allem auf Telegram, wo Janich bereits im Dezember 2021 unter anderem schrieb, dass es in der aktuellen Situation geboten sei, "sämtliche Regierungsmitglieder im Bund und in den Ländern standrechtlich hinzurichten". Angesprochen auf diese Drohungen kommentierte kurze Zeit später der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, dass solche Äußerungen "strafrechtlich" zu verfolgen seien. Dies sei aber wegen des Wohnsitzes, den Janich 2016 in die Philippinen verlegte, schwierig. Janich antwortete kurz darauf auf Telegram und meinte, sein Kommentar sei satirisch gemeint gewesen und werde von Ramelow missinterpretiert.

Trotz der Verhaftung ist der rund 150.000 Mitglieder umfassende Telegram-Kanal von Janich noch sehr aktiv. Dort wird weiterhin gegen deutsche Politiker gehetzt, das Tragen von Masken verurteilt und die Verhaftung des Namensgebers der Gruppe infrage gestellt.

Telegram nutzte der Deutsche immer wieder für Angriffe auf Politiker und Journalisten. Foto: Telegram/Janich

Youtube-Account gesperrt

Der 53-jährige Janich wurde als Journalist und Buchautor bekannt und ist unter anderem Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender der Partei der Vernunft (PDV). Auf Wikipedia wird er als ein "libertärer, rechtspopulistischer, rassistischer, antisemitischer" Verschwörungsideologe und "QAnon-Propagandist" beschrieben. Außerdem wurde er vom "Spiegel" mehrfach als "rechter Telegram-Influencer" bezeichnet. Bis 2020 war Janich sehr aktiv auf Youtube, um dort seine Botschaften zu verbreiten. Der Account wurde von der Plattform aber gesperrt.

Nun ist Telegram die Anlaufstelle für ihn und seine Anhänger. Vor allem durch die Corona-Pandemie gewannen seine Ideen an Zulauf. Unter anderem konnte man Janich gemeinsam mit dem Sänger Xavier Naidoo sehen. In einem Youtube-Video bezeichnete Naidoo Janich als eine der "einflussreichsten Personen in meinem intellektuellen Leben". Dennoch hatte sich Naidoo im April 2022 von Verschwörungserzählungen distanziert. (red, 20.8.2022)