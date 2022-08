Autor von "Die Satanischen Verse": Salman Rushdie Foto: imago/Olaf Malzahn

Berlin – Angesichts des Attentats auf den Schriftsteller Salman Rushdie wird in der nächsten Ausgabe des "Literarischen Quartetts" über dessen Werk "Die satanischen Verse" gesprochen. Das kündigte das ZDF am Freitag an. Nach dem Anschlag auf Rushdie sei "beklemmend deutlich", dass die 1989 von Ajatollah Chomeini ausgerufene Fatwa gegen den Schriftsteller noch immer in den Köpfen von Fanatikern spuke, hieß es in der Ankündigung zur Sendung.

Rushdie war vergangene Woche in den USA angegriffen und schwer verletzt worden. Die kommende Ausgabe der ZDF-Literatursendung wird am nächsten Freitag, den 26. August, um 23.45 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Besprochen werden wie üblich vier Bücher: Neben den "Satanischen Versen" sind es "Doppelleben" von Alain Claude Sulzer, "Die Nacht unterm Schnee" von Ralf Rothmann und "Das Wasser des Sees ist niemals süß" von Giulia Caminito.

Moderatorin Thea Dorn hat diesmal Vea Kaiser, Deniz Yücel und Adam Soboczynski zu Gast. Die Sendung wird regelmäßig im Berliner Ensemble aufgezeichnet. (APA, 19.8.2022)