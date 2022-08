Früherer "Zackzack"-Chef Thomas Walach wechselt in SPÖ-Kommunikation; Journalist Brian Stelter verlässt CNN, Arte-Doku über Rockband Kiss, "Bad Sisters" bei Apple TV+

In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: APA, Punz Wer einen politisch unabhängigen ORF möchte, müsse das auch bei der zukünftigen Finanzierung beachten, sagt Matthias Karmasin, Medienwissenschafter an der Uni Klagenfurt. Foto: Privat

Hier kommen die Mediennews von heute:

ORF-Zukunft: Matthias Karmasin: "Haushaltsabgabe mit Augenmaß" für ORF – Wer einen politisch unabhängigen ORF möchte, müsse das auch bei der zukünftigen Finanzierung beachten, sagt der Medienwissenschafter von der Uni Klagenfurt

Neuer Job: Früherer "Zackzack"-Chef Thomas Walach wechselt in SPÖ-Kommunikation – Walach wird Chef vom Dienst für digitale Kommunikation.

Krise bei Warner: Konflikt mit Warner-Investor Malone? Journalist Brian Stelter verlässt CNN – Konflikt mit John Malone oder Sparmaßnahme von Warner Brothers Discovery stehen im Raum, der Sender selbst gibt keine Gründe an

Heute Abend: Arte-Doku über Rockband Kiss: "Vier Idioten, die keinen Schimmer hatten" – "Die heißeste Band der Welt" beleuchtet die Geschichte der maskierten Kultrocker vor allem aus Sicht der Bandleader Paul Stanley und Gene Simmons

Ab Freitag: "Bad Sisters" bei Apple TV+: Irische Antwort auf "Big little Lies" – Schwarzhumorige, irische Krimi-Serie über eine enge Schwesterbande, die ihren Schwager ins Jenseits befördern will – Zu sehen ab 19. August

Streaming: Netflix und Co haben in USA erstmals mehr Zuseher als Kabelfernsehen – Streamingdienste konnten das traditionelle Kabelfernsehen, gemessen an Zuschauerzahlen, im Juli 2022 erstmals überholen

Switchlist: Im Rausch der Sterne, Piratensender Powerplay, Universum History: Martin Luther King – TV-Hinweise für heute Abend.

Ein angenehmes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.