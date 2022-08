Der SV Horn hat die weiße Weste in der 2. Fußball-Liga verloren. Die Waldviertler mussten sich am Freitagabend in der fünften Runde daheim mit einem 1:1 (0:1) gegen den FAC begnügen und gingen damit erstmals in dieser Saison nicht als Gewinner vom Feld. Der Ausgleichstreffer für die Horner fiel dabei erst in der 90. Minute. Der SKU Amstetten rückte dem Tabellenführer damit bis auf zwei Zähler näher, nachdem sich der Zweite gegen den FC Liefering mit 1:0 (0:0) durchsetzte.

Dritter ist vorerst der SKN St. Pölten nach einem 2:0 (1:0) gegen den Kapfenberger SV. Die Young Violets und Rapid II trennten sich in einem unterhaltsamen Wiener Derby mit einem 3:3 (1:1), der Ausgleich der Grünweißen fiel erst in der 98. Minute.

Der FAC ging im Waldviertel nach einem verunglückten Abwehrversuch der Hausherren durch Alexander Mankowski (20.) in Führung. Die Horner hatten dann via Freistoß die beste Ausgleichschance, FAC-Goalie Simon Spari parierte. Die Floridsdorfer monierten ihrerseits ein Elfervergehen an Vice Miljanic, der Pfiff des Unparteiischen blieb aber aus. Lange schien es, als könnte der Vizemeister der abgelaufenen Saison den Vorsprung über die Zeit bringen. Ein Abwehrfehler ebnete Horn aber den Ausgleich: Clemens Hubmann köpfelte eine Flanke genau vor die Füße von Benjamin Mulahalilovic, der aus kurzer Distanz keine Probleme hatte (90.).

Näher

Amstetten schien gegen Liefering die Möglichkeit auszulassen, dem Tabellenführer näher rücken zu können. Sebastian Leimhofer traf für die Heimischen die Latte (40.), näher kam Amstetten einem Treffer zunächst nicht. Die "Jungbullen" hatten ihrerseits mehrere gute Chancen auf das 1:0. Aus einem Konter gelang Amstetten schon im Finish der Partie aber doch noch die Führung. Thomas Mayer tankte sich nach einem weiten Ball in den Strafraum, seine Hereingabe lenkte Lieferings Tim Paumgartner im Rutschen ins eigene Tor (86.).

Kapfenberg verlor im ersten Auftritt unter dem neuen Chefcoach David Sencar verdient. St. Pölten legte schon nach acht Minuten per Eigentor von Niklas Szerencsi vor. Der Verteidiger bugsierte den Ball ins Gehäuse, nachdem St. Pöltens Yacouba Silue eine Hereingabe nur leicht touchiert hatte. Der SKN blieb am Drücker, die Wolfsburg-Leihgabe Ulysses Llanez hatte zweimal das 2:0 am Fuß, Benedict Scharner traf nach einem Eckball die Stange. Dem nach einer Stunde eingewechselten George Davies gelang der entscheidende Treffer erst in der 81. Minute.

Die Young Violets schienen auf Kurs zum ersten Saisonsieg, Almer Softic gelang in der 98. Minute per Freistoß aber noch der Punktgewinn für die Gäste. Nicolas Binder (5.) brachte Rapid nach einem Patzer der violetten Abwehr früh voran, Martin Pecar (27.) traf aus einer sehenswerten Einzelleistung aber zum Ausgleich. In der zweiten Spielhälfte verschafften sich die Jung-Austrianer Vorteile und münzten dies auch in Tore um. Ibrahima Drame war nicht zu halten, der Senegalese traf in der 54. und 56. Minute mit einem Doppelschlag zur vermeintlichen Vorentscheidung. Rapid machte es nach einem verwandelten Elfer durch Enes Tepecik (69.) jedoch noch einmal spannend, ehe Softic genau Maß nahm. Austrias Florian Fischerauer sah danach wegen Kritik noch Gelb-Rot. (APA, 19.8.2022)

Ergebnisse Freitag, 19.08.2022

Young Violets Austria Wien – Rapid Wien II 3:3 (1:1)

SKU Amstetten – FC Liefering 1:0 (0:0)

SV Horn – FAC Wien 1:1 (0:1)

SKN St. Pölten – Kapfenberger SV 2:0 (1:0)

Vienna – FC Admira 20.30

Samstag, 20.08.2022

SV Lafnitz – FC Dornbirn 14.30

Sonntag, 21.08.2022

Vorwärts Steyr – GAK 10.30

SK Sturm Graz II – Blau Weiß Linz 10.30