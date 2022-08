In dieser Galerie: 2 Bilder Der Sturm hat nicht nur Bäume sondern auch Strommasten wie Streichhölzer umgeknickt. Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Die Leitstellen hatten alle Hände voll zu tun. Foto: : APA/ENERGIE STEIERMARK

Am Donnerstag kam der Sturm, am Freitag die Sintflut, im Laufe des Samstags beruhigte sich die Lage vorerst – so lässt sich zusammenfassen, was in Österreich in den vergangenen Tagen passiert ist. Nachdem am Donnerstagnachmittag fünf Menschen in Niederösterreich und Kärnten durch umstürzende Bäume getötet wurden, wurden am Freitag in Vorarlberg neue Niederschlags-Höchstwerte verzeichnet. Wie "ORF Vorarlberg" berichtet, mussten Feuerwehr, Polizei und Rettung zu knapp 1.500 Einsätzen ausrücken.

Am Samstag standen vor allem Aufräumarbeiten an. "Die Feuerwehren haben über die Nacht durchgearbeitet, und jetzt geht es ans Aufräumen", sagte etwa Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle dem ORF. In Vorarlberg soll es zwar erneut regnen, aber wohl nicht mehr so stark wie zuletzt. "Es ist schwer einzuschätzen", sagt Österle. "Denn der Boden ist momentan gesättigt und die Bäche sind voll. Die Prognosen zeigen aber, dass es nicht mehr so starke Regenfälle sind wie am Freitag."

Für das Wochenende sind laut ORF-Wetterprognosen zumindest keine ähnlichen Unwetter prognostiziert. Gerechnet wird demnach weiterhin mit einigen Regenschauern und vereinzelten Gewittern, vor allem zwischen Innsbruck und St. Pölten.

Weiter Stromausfälle in der Steiermark

In der Steiermark wiederum waren weiterhin größere Teams der Energie Steiermark im Einsatz, um Schäden am Stromnetz zu reparieren. Nach einem Bericht der "Kleinen Zeitung" waren in der gesamten Steiermark zweitweise 85.000 Haushalte ohne Strom, bis Freitagabend sei die Zahl aber mittlerweile auf 1.000 verringert worden. Erst am Montag sollen alle Haushalte in der Steiermark wieder mit Strom versorgt sein, heißt es in dem Bericht, sofern neuerliche Gewitter die Arbeit der Monteure nicht unterbrechen.

In der Steiermark etwa liefen die Aufräumarbeiten, um das Stromnetz wieder in Gang zu bekommen. Foto: APA/ENERGIE STEIERMARK

Alleine ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht aber, welche Kraft die Unwetter der vergangenen Tage hatten. Im niederösterreichischen Gaming – wo drei Frauen starben – wurden bei der Wetterstation Lackenhof Böen mit bis zu 170km/h gemessen. Zum Vergleich: Die höchste Stufe der zwölfteiligen Beaufort-Skala zur Klassifizierung der Windstärke, jene des Orkans, beginnt bei 118 km/h. Auch in Kärnten und der Steiermark knickten Bäume laut Augenzeugen "wie Streichhölzer" um.

In Vorarlberg hingegen machte vor allem der Starkregen der Bevölkerung und den Einsatzkräften zu schaffen. Am Freitag kamen alleine in Bregenz erstmals mehr als 200 Liter pro Quadratmeter zusammen. Der bisherige Höchstwert lag 1968 bei 174 Litern. Auch in Feldkirch und Fraxern wurde neue Negativ-Rekorde mit weit über 100 Litern Regen verzeichnet. Laut APA liegt der durchschnittliche Niederschlagswert für den Monat August in Vorarlberg bei 100 Litern.



Der Bodensee-Wasserstand – der See ist weiter sehr niedrig – legte alleine von Freitagfrüh bis Samstagfrüh um 21 Zentimeter zu – damit der Bodensee um nur einen Zentimeter steigt, braucht es 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser.

In der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch kam man am Freitag lange nicht zur Ruhe: Ständig wurden Wassereintritte in Gebäude gemeldet, vor allem Keller und Garagen liefen voll. Besonders betroffen war das Untere Rheintal. Im Ortszentrum der Gemeinde Wolfurt beispielsweise traten Bäche über und überfluteten das Ortszentrum. Auch einige Firmengebiete wurden überschwemmt. In Götzis im Bezirks Feldkirch wurde nach einem Dammbruch eine 200 Quadratmeter große Tiefgarage zwei Meter unter Wasser gesetzt.

Erst es in Vorarlberg gegen Mitternacht aufhörte zu regnen, soll sich die Lage etwas entspannt haben.

Murenabgänge in Tirol

Auch speziell im Tiroler Unterland kam es durch die Unwetter zu Überflutungen und Murenabgängen. Die "Tiroler Tageszeitungen" berichtet auch über vollgelaufene Keller und gesperrten Straßen. Eine Mure habe eine Gemeindestraße in der Gemeinde Auffach auf einer Länge von 100 Metern verlegt. In der Nacht auf Samstag soll die Situation in Tirol dann nicht so dramatisch verlaufen sein wie zunächst befürchtet. Laut Bericht kam es nach Angaben der Leistelle Tirol zu "einer Handvoll Einsätzen" – wegen Wasserschäden oder umgestürzten Bäumen.

Im Tiroler Bezirk Reutte hat am Samstagvormittag jedoch eine Mure die Tannheimer Straße (B199) verlegt. Sie war zeitweise ab Weißenbach nicht mehr passierbar, gegen 11.00 Uhr war sie wieder zweispurig befahrbar. Innerhalb der Gemeinde Nesselwängle war der Ortsteil Rauth aufgrund einer unterspülten Straße nicht erreichbar, informierte das Land Tirol. Zudem wurde auch in Nesselwängle ein Hangrutsch gemeldet.

Sowohl in Nesselwängle als auch in Grän traten mehrere Bäche über die Ufer, Keller liefen voll. Nach Angaben der Feuerwehr gegenüber "ORF Radio Tirol" stand das Sägewerk Grän etwa eineinhalb Meter tief im Wasser, in Tannheim waren zwei Betriebe im Gewerbegebiet stark betroffen. Dort stand das Wasser bis zu einem Meter hoch.

Ein Abschnitt der Rheintalautobahn war am Freitag stundenlang gesperrt.

Wie der Präsident des österreichischen Bundesfeuerwehrverbands, Robert Mayer, am Samstag erklärte, wurden in der Steiermark rund 1.000 Einsätze aufgrund des Unwetters verzeichnet, die 370 Feuerwehren sowie fünf Ortsstellen der Bergrettung beschäftigten.

In Kärnten waren 94 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Wasserrettung, Rettung sowie 16 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz. (Matthias Balmetzhofer, Jan Michael Marchart, APA, 20.8.2022)