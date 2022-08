Seit Donnerstag versuchen tausende Einsatzkräfte in Österreich die Unwetterschäden zu beheben. In Vorarlberg gab es über 1.500 Feuerwehreinsätze nach Regenrekorden

In dieser Galerie: 2 Bilder Der Sturm hat nicht nur Bäume sondern auch Strommasten wie Streichhölzer umgeknickt. Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Die Leitstellen hatten alle Hände voll zu tun. Foto: : APA/ENERGIE STEIERMARK

Am Donnerstag kam der Sturm, am Freitag die Sintflut – so lässt sich zusammenfassen, was in Österreich in den vergangenen Tagen passiert ist. Nachdem am Donnerstagnachmittag fünf Menschen in Niederösterreich und Kärnten durch umstürzende Bäume getötet wurden, wurden am Freitag in Vorarlberg neue Niederschlags-Höchstwerte verzeichnet. Wie "ORF Vorarlberg" berichtet, mussten Feuerwehr, Polizei und Rettung zu knapp 1.500 Einsätzen ausrücken.

170km/h Sturm und mehr als 200 Liter Regen

Alleine ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, welche Kraft die Unwetter der vergangenen Tage hatten. Im niederösterreichischen Gaming – wo drei Frauen starben – wurden bei der Wetterstation Lackenhof Böen mit bis zu 170km/h gemessen. Zum Vergleich: Die höchste Stufe der zwölfteiligen Beaufort-Skala zur Klassifizierung der Windstärke, jene des Orkans, beginnt bei 118 km/h. Auch in Kärnten und der Steiermark knickten Bäume laut Augenzeugen "wie Streichhölzer" um.

In der Steiermark etwa liefen die Aufräumarbeiten, um das Stromnetz wieder in Gang zu bekommen. Foto: APA/ENERGIE STEIERMARK

In Vorarlberg hingegen machte vor allem der Starkregen der Bevölkerung und den Einsatzkräften zu schaffen. Am Freitag kamen alleine in Bregenz erstmals mehr als 200 Liter pro Quadratmeter zusammen. Der bisherige Höchstwert lag 1968 bei 174 Litern. Auch in Feldkirch oder Fraxern wurde neue Negativ-Rekorde mit weit über 100 Litern Regen verzeichnet. Laut APA liegt der durchschnittliche Niederschlagswert für den Monat August in Vorarlberg bei 100 Litern.

Der Bodensee-Wasserstand – der See ist weiter sehr niedrig – legte alleine von Freitagfrüh bis Samstagfrüh um 21 Zentimeter zu – damit der Bodensee um nur einen Zentimeter steigt, braucht es 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser.

Am Samstag "teils kräftiger Regen"

Für das Wochenende sind laut ORF-Wetterprognosen keine ähnlichen Unwetter prognostiziert, dennoch könne es "entlang und nördlich der Alpen in der Früh und am Vormittag teils kräftigen Regen". Im Süden und Osten des Landes würden sich Regenschauer, Gewitter und Sonnenschein über den Tag abwechseln.

Unterdessen laufen die Aufräumarbeiten – vor allem, um den Straßen- und Schienenverkehr wieder frei zu bekommen. In Vorarlberg ist die Rheintalautobahn seit den frühen Morgenstunden am Samstag wieder befahrbar. Zeitweise war auch die Bahnlinie ab Dornbirn in Richtung Bregenz gesperrt. Wie die ÖBB bekanntgaben, soll auch die Südbahn am Samstag wieder befahrbar sein. Vor dem geplanten Reiseantritt solle man sich jedenfalls über etwaige Verspätungen oder Verzögerungen informieren, hieß es seitens der ÖBB. (Matthias Balmetzhofer, 20.8.2022)