Rossi im Development Camp der Minnesota Wild im vergangenen September. Foto: IMAGO/Nick Wosika/Icon Sportswire

Wien – Österreichs Eishockey-Ass Marco Rossi strebt in der kommenden Saison den Durchbruch in der nordamerikanischen Profiliga (NHL) an. Nach überzeugenden Leistungen in der American Hockey League (AHL) in der vergangenen Spielzeit hofft der 20-jährige Vorarlberger auf einen Kaderplatz beim NHL-Team Minnesota Wild. Entscheidend dafür ist auch die Performance in den Trainingscamps, die ab Mitte September starten.

"Ich persönlich schätze meine Chancen auf einen Kaderplatz sehr gut ein", sagte Rossi am Samstag der APA. Dieses Ziel dürfte durchaus realistisch sein. Für den 20-jährigen Center eröffnet sich dank namhafter Abgänge bei Minnesota eine neue Chance. Den Wilds fehlt noch ein zwölfter Stürmer im Kader. Außerdem muss Minnesota in der kommenden Saison Gehälter einsparen, und somit vermehrt auf Nachwuchstalente setzen. In der vergangenen Saison verbuchte der Vorarlberger bereits zwei Einsätze für Wild in der NHL und war der erst achte Österreicher, der je in dieser Liga zum Einsatz kam.

Leistung bringen

Zur unmittelbaren Saisonvorbereitung reist Rossi am 4. September in die USA und wird zehn Tage später in das Trainingscamp der Minnesota Wild starten. Dort hat er die Chance, abermals sein Können und seine aktuelle Form unter Beweis zu stellen und sich für einen offenen Platz im NHL-Kader zu empfehlen. Der ÖEHV-Legionär blickte voller Vorfreude auf das Camp und war sich sicher: "Wenn ich dort meine Leistung bringe, bekomme ich den Platz."

In der Vorsaison hatte sich Rossi beim Farmteam der Minnesota Wild für höhere Aufgaben empfohlen. In der AHL absolvierte der Vorarlberger für Iowa Wild 63 Spiele, brachte es dabei auf 53 Scorerpunkte und wurde somit zum punktbesten Rookie der Clubgeschichte. Trotz starker Leistungen des Centers verpasste das Team am Ende um einen Punkt den Einzug in die Play-offs. Rossi konnte einiges lernen: "Ich habe viel spielen können, war in jeder Situation am Eis. Für mich individuell war die AHL das Beste, jetzt bin ich auch mental bereiter."

Gut beieinander

Die Vorbereitung in den vergangenen Wochen, die größtenteils in Österreich absolviert wurde, lief sehr gut. Die aktuelle Verfassung stimmt. "So gut beieinander wie jetzt war ich noch nie", gab Rossi Auskunft. Dies war in letzter Zeit nicht immer der Fall. Nachdem der 20-Jährige im Oktober 2020 beim NHL-Draft an Position neun von Minnesota gedraftet worden war, hatte er kurz darauf mit einer durch Corona ausgelösten Herzmuskelentzündung zu kämpfen, die ihn mehrere Monate außer Gefecht setzte. Zu Saisonende machte ihm auch eine Handgelenksverletzung zu schaffen. Beide Einschränkungen spielen aktuell keine Rolle mehr.

Minnesota Wild startet am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen die New York Rangers in die neue NHL-Saison. Das Ziel des Teams ist der Einzug in die Play-offs. Geht es nach den Anhängern des Clubs, die eine hohe Meinung über Rossi haben, geht der Saisonauftakt mit dem Österreicher über die Bühne. "Laut den Fans bin ich schon fix im Kader", scherzte der 20-Jährige. (APA, 20.8.2022)