Laut Expertinnen und Experten dürfte die Dunkelziffer bei den Neuinfektionen wegen des geringen Testaufkommens höher liegen. Foto: HANS

Bisher gab es in Österreich 4.857.488 positive Testergebnisse. Mit Stand Samstag sind österreichweit 19.338 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben und 4.766.681 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.188 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 64 auf Intensivstationen betreut. In den vergangenen 24 Stunden sind 16 Personen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 137

Kärnten: 415

Niederösterreich: 1.181

Oberösterreich: 790

Salzburg: 238

Steiermark: 687

Tirol: 317

Vorarlberg: 181

Wien: 1.529

(red, 20.8.2022)