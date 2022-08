Bei dem Unfall starben mehrere Feuerwehrleute, sowie Rettungssanitäter und Journalisten. Foto: imago/Xinhua

Istanbul – Bei einem schweren Verkehrsunglück im Südosten der Türkei sind 15 Menschen ums Leben gekommen. 22 weitere Menschen seien bei dem Unfall, an dem unter anderem ein Bus, ein Feuerwehrauto und ein Krankenwagen beteiligt waren, verletzt worden, teilte der Gouverneur der Provinz Gaziantep, Davut Gül, am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Unfall habe sich zwischen Gaziantep und Nizip in Südostanatolien ereignet.

Mehrere Einsatzkräfte verstorben

Laut der türkischen Nachrichtenagentur DHA wurden ein Krankenwagen, ein Feuerwehrauto und ein Fahrzeug eines Journalistenteams, die alle zu einem Unfallort unterwegs waren, von dem Bus frontal erfasst. Unter den 15 Toten befinden sich nach Angaben des Gouverneurs drei Feuerwehrleute, zwei Rettungssanitäter und zwei Journalisten. Bilder, die von der Nachrichtenagentur DHA verbreitet wurden, zeigten das Heck eines teilweise aufgerissenen Krankenwagens und zahlreiche Fahrzeugtrümmer. (APA, 20.8.2022)