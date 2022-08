Mona Mitterwallner. Foto: IMAGO/Daniel Lea

München – Die in der Vorbereitung durch eine Corona-Infektion geschwächte Mona Mitterwallner hat am Samstag bei den Mountainbike-Europameisterschaften im Cross Country in München eine Medaille klar verpasst. Die 20-jährige Tirolerin landete in dem aufgrund Strakegens zu Beginn schwierigen Rennen auf teils schlammigem Terrain im Olympiapark mit 7:09 Minuten Rückstand an der 16. Stelle, ihre Landsfrau Corina Druml wurde 25. (+10:05). Es siegte die Französin Loana Lecomte in 1:28:04 Stunden.

Bei strömendem Regen kam Mitterwallner nicht optimal durch den 0,9 km langen kurvigen Start-Loop, ehe es auf die 4,2-km lange Schleife ging, die es sieben Mal zu bewältigen galt. Im Gegensatz zu den Männern am Vortag wurden die Kalksteine umfahren, sie wären bei der Nässe zu gefährlich geworden. In einigen Passagen wurde der Boden immer schlammiger. Die engen, ersten drei Serpentinen im zweiten Anstieg waren für viele nicht durchzutreten, sie mussten aus den Pedalen und ihre Räder schieben.

Lecomte und ihre Landsfrau Pauline Ferrand Prevot hatten sich rasch abgesetzt. In der dritten Runde löste sich Ferrand Prevot von ihrer Landsfrau, wurde nach einem Ketten-Defekt in der dritten Runde, der sie eine Minute kostete, von dieser aber wieder überholt. Ferrand Prevot sicherte sich schließlich mit 37 Sekunden Rückstand Silber, die Niederländerin Anne Terpstra mit dem Respektabstand von 3:08 Min. Bronze. Die viertplatzierte Schweizer Olympiasiegerin Jolanda Neff wies 25 Sek. Rückstand auf die Podest auf. (APA, 20.8.2022)