Bremen verwandelt in Dortmund 0:2-Rückstand in 3:2-Sieg – Onisiwo-Treffer für Mainz beim 2:1 in Augsburg

In dieser Galerie: 3 Bilder Oliver Burke sorgte für den Bremer Siegtreffer in Dortmund. Foto: APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN Christoph Baumgartner erzielte den Führungstreffer für Hoffenheim. Foto: IMAGO/Jan Huebner Karim Onisiwo brachte Mainz 1:0 voran. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Leverkusen – Bayer Leverkusen bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga auch nach drei Runden weiter erfolglos. Gehörigen Anteil daran hatte ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, der mit einem Traumtor den 3:0-Erfolg seines Klubs Hoffenheim in Leverkusen einleitete. Seinen dritten Saisontreffer erzielte Mainz-Legionär Karim Onisiwo beim 2:1-Sieg in Augsburg. Borussia Dortmund verlor unterdessen gegen Werder Bremen nach 2:0-Führung noch mit 2:3 und verpasste damit die Tabellenführung.

Baumgartners zweiter Saisontreffer war einer in der Kategorie Tor des Monats. Nach einem Doppelpass stand der Niederösterreicher samt Ball mit dem Rücken zum Tor und beförderte mit einem Geniestreich das Runde mit der rechten Ferse unhaltbar ins Eckige (9.). Andrej Kramaric und Gerginio Rutter (78.) besiegelten die dritte Niederlage von Bayer im dritten Ligaspiel, der Champions-League-Teilnehmer hat damit als Tabellenletzter einen veritablen Fehlstart hingelegt.

Sensationelle Bremer

Aufsteiger Werder Bremen mit Kapitän Marco Friedl zeigte in Dortmund eine starke Leistung und wurde dafür mit drei Punkten belohnt. Zwar gingen die Borussen durch Julian Brandt (45.+2) und Raphael Guerreiro (77.) erwartungsgemäß mit 2:0 in Führung. Doch die Bremer, bei den Romano Schmid in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, drehten die Partie durch späte Tore von Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (93.) und Oliver Burke (95.). Für die Dortmunder war es die erste Saisonniederlage.

Onisiwo brachte Mainz in Augsburg nach einer halben Stunde in Führung. Sein Treffer musste vom VAR überprüft werden, da dem 30-jährigen Wiener der Ball in der Entstehung an den Oberarm gesprungen war. Das Tor zählte dennoch. Julian Baumgartlinger, der erst am Dienstag von Augsburg verpflichtet worden war, wurde in der 85. Minute eingewechselt und feierte damit sein Debüt für die Bayern. Die Niederlage konnte der ehemalige ÖFB-Kapitän aber nicht mehr verhindern. Die Mainzer sind nun hinter Mönchengladbach Tabellen-Zweiter, Meister FC Bayern München kann mit einem Sieg am Sonntag beim VfL Bochum die Tabellenführung zurückholen.

Der VfB Stuttgart unterlag mit Sasa Kalajdzic daheim dem SC Freiburg mit 0:1. Bei den Breisgauern waren Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart im Einsatz. Wolfsburg und Schalke trennten sich 0:0. Der Gelsenkirchener Stürmer Simon Terodde scheiterte dabei vom Elfmeterpunkt gleich zweimal an VfL-Goalie Koen Casteels, nachdem der erste Strafstoß wiederholt werden musste. (APA, 20.8.2022)

Deutsche Bundesliga – 3. Runde:

Freitag

Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC Berlin 1:0 (1:0) Gladbach: Lainer Ersatz, Wolf ab 91.

Samstag

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:3 (1:0) Bremen: mit Friedl, Schmid ab 62.

Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim 0:3 (0:2) Hoffenheim: Baumgartner bis 69. (Tor zum 1:0/9.), Posch Ersatz

VfL Wolfsburg – Schalke 04 0:0 Wolfsburg: ohne Wimmer (angeschlagen), Pervan Ersatz; Schalke: ohne Greiml und Langer

FC Augsburg – FSV Mainz 05 1:2 (1:1) Augsburg: Baumgartlinger ab 85.; Mainz: Onisiwo bis 88. (Tor zum 0:1/31.), Mustapha ab 88.

VfB Stuttgart – SC Freiburg 0:1 (0:1) Stuttgart: mit Kalajdzic; Freiburg: mit Lienhart, Gregoritsch bis 81.

Union Berlin – RB Leipzig 18.30

Sonntag

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 15.30

VfL Bochum – Bayern München 17.30