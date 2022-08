In dieser Galerie: 3 Bilder Joshua traf in der Anfangsphase den unteren Rand der Gürtellinie, Usyk musste sich kurz durchschütteln. Foto: Reuters/ANDREW COULDRIDGE Usyk hatte den längeren Atem. Foto: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE Siegerpose. Foto: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE

Boxer Oleksandr Usyk hat in der Nacht auf Sonntag seine Titel im Schwergewicht gegen Anthony Joshua verteidigt. Der Ukrainer setzte sich in Dschidda in Saudi-Arabien gegen den britischen Ex-Weltmeister nach zwölf zähen Runden ohne Niederschläge in der Punktewertung durch und behält die Gürtel der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO. Usyk hatte im Vorjahr Joshua in London ebenfalls nach Punkten bezwungen.

"Ich widme diesen Sieg meinem Land, meiner Familie, meinem Team, und all den Leuten, die mein Land verteidigen. Danke vielmals", sagte Usyk.

Ein im Vergleich zu früheren Kämpfen schlankerer Joshua arbeitete in der Vorbereitung offenbar an seiner Agilität, um gegen den flinken Usyk zu bestehen. Nach ausgeglichenen zwei Runden erarbeitete sich Titelhalter Usyk zunehmend einen Vorteil, ohne harte Treffer zu landen.

Runde neun: Joshua war zum Handeln gezwungen, nach Punkten war er wohl hinten gelegen. Er ging mehr Risiko, und auch wenn seine harten Schläge ihr Ziel etwas verfehlten, brachte er Usyk in Bedrängnis. So diszipliniert wie die Anfangsphase verlief, so wild wurde es ab Runde zehn. Die Erschöpfung war beiden Boxern anzumerken, doch Usyk schien mehr Reserven zu haben und landete mehr Treffer.

Zwei der drei Punkterichter sahen Usyk am Ende vorne: Einer wertete den Kampf 115-113 für Joshua, die anderen beiden mit 115-113 und 116-112 für Usyk. Anstatt dem Gewinner den Moment des Triumphs zu überlassen, riss Joshua nach dem Urteil das Stadionmikrofon an sich und setzte zu einem vierminütigen Monolog an. Usyk wirkte wenig begeistert.

Am Ende der zwölf Runden hielten beide Boxer eine Ukraine-Fahne. Die Fans stimmten während des Kampfes immer wieder Ukraine-Rufe an. Am Ende forderte Usyk einen Kampf gegen Tyson Fury, der vor einigen Tagen sein Karriereende bekanntgegeben hatte.

Erster Frauenboxkampf

Früher am Abend hatte In Saudi-Arabien zum ersten Mal ein professioneller Frauenboxkampf stattgefunden. In Dschidda bezwang die Britin Ramla Ali ihre Gegnerin Crystal Nova Price aus der Dominikanischen Republik durch K.o. nach wenigen Sekunden in der ersten Runde. Ali feierte ihren siebten Sieg und bleibt ungeschlagen. (luza, sid, 21.8.2022)