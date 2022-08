Drei Gegentore ab der 89. Minute gab es in der deutschen Bundesliga noch nie: Borussia Dortmund steht nach der denkwürdigen Niederlage gegen Bremen unter Schock

In dieser Galerie: 2 Bilder ÖFB-Teamspieler Marco Friedl umarmt Teamkollege Niklas Schmidt. Foto: IMAGO/Jan Huebner Emre Can und der BVB waren niedergeschlagen. Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN

Dortmund – Auf der sonst so lauten Südtribüne herrschte gespenstische Stille. Auch die Stars von Borussia Dortmund standen unter Schock, die Pfiffe einiger Fans ließen Kapitän Marco Reus und Co. mit leerem Blick und hängenden Köpfen über sich ergehen. Edin Terzic rang nach einer denkwürdigen Pleite um Fassung. "Das ist brutal ärgerlich, brutal dämlich", schimpfte der BVB-Trainer nach dem irren 2:3 (1:0) gegen Aufsteiger Werder Bremen.

Nach 88 Minuten und einer glücklichen 2:0-Führung durch Julian Brandt (45.+2) und Raphael Guerreiro (77.) steuerte der Vizemeister seinem dritten Saisonsieg und der Tabellenführung entgegen. Dann brach das Team zusammen. "Das wird uns ein paar Tage beschäftigen. Das werden wir analysieren, weil wir insgesamt kein gutes Spiel gemacht haben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im ZDF.

Rekord-Aufholjagd

Die Gegentreffer der Super-Joker Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.+5) sicherten dem BVB einen wenig schmeichelhaften Eintrag in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga. Zuvor hatte eine Mannschaft noch nie drei Tore ab der 89. Minute kassiert. Dortmund verlor zudem erstmals seit 40 Jahren ein Heimspiel nach einem 2:0-Vorsprung.

Dabei wähnte sich der Klub nach den glanzlosen Erfolgen gegen Bayer Leverkusen und beim SC Freiburg auf einem guten Weg. "Wir hatten in den ersten beiden Spielen ein bisschen Glück gehabt. Das haben wir etwas überstrapaziert und wurden heute bestraft", analysierte Reus ehrlich. Es würden die Automatismen fehlen. Auch spielerisch habe man noch nicht überzeugt, so Reus.

Schwaches Süle-Debüt

Besorgniserregend war die Art der Gegentreffer und ein insgesamt recht sorgloses Defensivverhalten. Beim Bremer Anschlusstreffer bekam die gesamte Abwehr den Ball nicht geklärt. Beim Ausgleich durfte Amos Pieper ungestört flanken und Emre Can ging in der Mitte nicht ins Kopfballduell mit Schmidt.

Beim Siegtor von Werder gab Nationalspieler Niklas Süle bei seinem Liga-Debüt vor den BVB eine ganz schlechte Figur ab. "Wir waren bei allen drei Toren nicht auf der Höhe. Es haben ein paar Dinge gefehlt, auch die Konsequenz beim Verteidigen", sagte Kehl.

Die schwache Verfassung einiger Profis ist bedenklich. Can irrte nach seiner frühen Einwechslung für Mahmoud Dahoud (Schulterverletzung) meist orientierungslos umher. Von Brandt war nur bei seinem Tor etwas zu sehen. Neuzugang Anthony Modeste ist überhaupt noch nicht in die Offensive eingebunden. "Wir sind nicht in die Situation gekommen, dass wir Tony ins Spiel bringen konnten", sagte Terzic.

Ausrutscher

Die Anfangseuphorie ist dahin. Auf der Tribüne schüttelten Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Berater Matthias Sammer nicht nur wegen der 5:14 Torschüsse mehrmals den Kopf.

Die Spieler legten den Finger in die Wunde. "Wir haben nicht die gleiche Energie auf den Platz gebracht wie Werder – und am Ende haben wir dafür die Quittung gekriegt", sagte Torhüter Gregor Kobel. "Die Spielanlage von Bremen war über 90 Minuten besser. Das sollte uns zu denken geben", sagte Reus.

Terzic hofft nun auf die schnelle Rückkehr der schmerzlich vermissten Offensivkräfte Donyell Malen und Ex-Salzburger Karim Adeyemi. Die Niederlage soll ein einmaliger Ausrutscher bleiben. "Wir müssen lernen, diese Spiele zu gewinnen", forderte Terzic. Die enttäuschten Fans hatten die Südtribüne da schon längst verlassen. (sid, red, 21.8.2022)