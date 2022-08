Asiaten dominierten – Ogura gewann in Moto2 vor Thailänder Chantra – In Moto3 siegte Sasaki trotz doppelter Longlap-Strafe vor Landsmann Suzuki

Trotz zweier Long-Lap-Penalties gewann Sasaki das Moto3-Rennen. Foto: EPA/DOMINIK ANGERER

Spielberg – Japanische Siege hat es am Sonntag in den kleineren Klassen beim Motorrad-Grad-Prix von Österreich gegeben. Ai Ogura (Kalex) übernahm mit seinem Sieg vor dem Thai Somkiat Chantra in einem sturzreichen Moto2-Rennen um einen Punkt die WM-Führung. KTM-Jungstar Pedro Acosta wurde nach kürzlichem Oberschenkel-Bruch Vierter. In der Moto3 setzte sich Ayumu Sasaki (Husqvarna) trotz doppelter Long-Lap-Strafe vor Tatsuki Suzuki durch. In der WM führt weiter Sergio Garcia (Spanien).

Bei beiden Rennen gab es mit der neuen Münzer-Schikane 2A-2B keine Probleme und hielten sich hartnäckig dunkle Wolken über der Rennstrecke in der Steiermark. Regen war für den Nachmittag angesagt und würde beim Wochen-Höhepunkt, dem Rennen der MotoGP-Klasse, wohl wieder für Würze sorgen. Im Vorjahr etwa hatte Brad Binder trotz Regens alles riskiert, die letzten Runden mit Trockenreifen auf nasser Strecke bestritten und gewonnen.

Der KTM-Pilot aus Australien startet diesmal nur von Platz zwölf. Die Pole Position hatte sich am Samstag etwas überraschend Enea Bastianini vor drei weiteren Ducati-Fahrern geholt. Für den Italiener war es die erste Pole überhaupt. (APA, 21.8.2022)