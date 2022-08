Im EM-Finale führte Österreichs beste Tischtennisspielerin mit 2:0 in Sätzen, ehe Gegnerin Nina Mittelham verletzungsbedingt unter Tränen aufgab

In dieser Galerie: 4 Bilder Polcanova hatte ihre dritte Medaille im Visier. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Die Rückhand. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Der Moment des Triumphes. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Tränen der Freude und Tränen der Enttäuschung. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Sofia Polcanova hat am Sonntag bei den Tischtennis-Europameisterschaften Gold im Einzel gewonnen. Im Finale setzte sich die 27-Jährige gegen die Deutsche Nina Mittelham durch, die wegen einer Schulterverletzung zu Beginn des dritten Satzes aufgeben musste.

"Ich wollte nicht so gewinnen. Es ist so schade für Nina, sie hätte den Titel genauso verdient", sagte Polcanova. "Entsprechend bin ich selbst etwas traurig, ich weiß nicht, was ich fühlen soll."

Polcanova holte sich den knappen ersten Satz mit 11:9. Im zweiten machten sich Mittelhams körperliche Probleme bemerkbar, sie konnte die Vorhand nicht mehr durchziehen; Polcanova gewann 11:2. Es folgte eine fast zehnminütige Unterbrechung, in der sich Mittelham behandeln ließ. Beim Stand von 3:0 im dritten Satz gab Mittelham schließlich auf, die beiden Spielerinnen umarmten sich kurz.

Für Polcanova war es bereits die dritte Medaille bei der EM von München, zuvor hatte sie Gold im Doppel mit der Rumänin Bernadette Szocs und Bronze im Mixed mit Robert Gardos geholt. Es war die insgesamt zehnte EM-Gold-Medaille für Österreichs Tischtennis, aber erst die zweite im Einzel nach Liu Jia 2005 in Aarhus (Dänemark). (luza, 21.8.2022)