In Deutschland geht die Debatte um die ab Oktober geltende Gasumlage weiter. Im Zentrum stehen die Fragen, wer von der Umlage profitiert und inwiefern die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas klimapolitisch vertretbar ist. Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Berlin – Die Kritik an der deutschen Gasumlage und der gleichzeitig geplanten Mehrwertsteuersenkung auf Gas will nicht abreißen: Sozial ungerecht, teilweise unausgegoren, klimapolitisch zweifelhaft, so lauten die Vorwürfe. Der Bund sollte nach Ansicht des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil besser einen Rettungsschirm für die Energiebranche aufspannen.

"Ich bin mir sehr sicher, dass wir einen staatlichen Schutzschirm nicht nur für Stadtwerke, sondern insgesamt für die Energiewirtschaft brauchen", sagte der SPD-Politiker am Wochenende deutschen Zeitungen. Weil verwies auf die Erfahrungen aus der Finanzkrise. "In der Bankenkrise haben wir gut daran getan, einen Staat zu haben, der massiv interveniert." Dieselbe Erfahrung habe man in der Pandemie gemacht.

Weitergabe von Beschaffungskosten

Unterstützung kam vom Deutschen Mieterbund. "Ich verstehe die ganze Gasumlage überhaupt nicht", sagte Verbandspräsident Lukas Siebenkotten in einer Diskussionsrunde zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin. Auch er verwies auf die Erfahrungen in der Bankenkrise. "Da muss man nicht diesen seltsamen Umweg über die Verbraucher gehen und denen dann hinterher erzählen, "aber wir senken jetzt dafür dann die Mehrwertsteuer".

Mit der Gasumlage in Höhe von rund 2,4 Cent je Kilowattstunde können ab Oktober wegen der starken Drosselung russischer Lieferungen deutlich erhöhte Beschaffungskosten an die Verbraucher weitergeben werden. Mit 7 Prozent Mehrwertsteuer sind es 2,588 Cent. Die Bundesregierung will damit Insolvenzen und einen Zusammenbruch der Energieversorgung verhindern. Als Entlastung vorgesehen ist eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas von 19 auf 7 Prozent.

Klima- und sozialpolitisch fragwürdig

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, bezeichnete das Vorhaben der Bundesregierung als nicht zielführend. "Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas ist der falsche Weg, weil damit der Gaspreis abgesenkt wird und damit die dringend notwendige Einsparung von Gas konterkariert wird", sagte der Klimaökonom. Vor allem Menschen mit kleinen Einkommen müssten von hohen Gaspreisen entlastet werden. Die Bundesregierung sollte jetzt eher einen Kanal aufbauen, um eine Direktzahlung an Bürger zu ermöglichen.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller, nannte die angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Gas "hochgradig unsozial". Sie entlaste vor allem große Gas-Verbraucher, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Er schlug stattdessen einen "Gasbasispreis" vor. Dabei würde ein Durchschnittsverbrauch zum aktuellen Preis bezahlt. Alles darüber sollte mehr kosten.

Notlage prüfen

Die Linke forderte, alle Unternehmen zu nennen, die die Gasumlage erhalten sollen. "Wenn die Gasumlage ungeprüft von jedem Versorger erhoben werden kann, auch wenn keine wirtschaftliche Not vorliegt, wäre das in keiner Weise hinnehmbar", sagte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch. Versorger hätten in den letzten Monaten auch von gestiegenen Preisen profitiert und seien keinesfalls pauschal in Not.



Importeure machen die geringeren Gasliefermengen aus Russland zu schaffen. Der Bund hat bereits den Energiekonzern Uniper mit Milliardenhilfen gerettet. Zudem sollen Importeure von der Gasumlage profitieren, um sich auf dem Markt teureres Gas als Ersatz für ausbleibende russische Lieferungen kaufen zu können. Dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge kommen insgesamt elf Gasimporteure in den Genuss der Umlage. Bekannt ist, dass etwa Uniper und die EnBW-Tochter VNG darunter sind. Eine Liste wurde bisher nicht veröffentlicht.

Kritik seitens der Industrie

Industrieverbände hatten Alarm geschlagen: Unternehmen müssten wie Privathaushalte die Gasumlage zahlen, hätten aber nichts von der Mehrwertsteuersenkung. Die Steuer sei ein Durchlaufposten. Eine Studie des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) ergab nun, dass Gasverbraucher in der Industrie bisher von weitreichenden Steuervergünstigungen profitieren. Demnach erhielten Unternehmen im vergangenen Jahr Vergünstigungen für 447 Terrawattstunden in Höhe von 2,1 Milliarden Euro, und zwar in in Form von Steuernachlässen und -subventionen. 44 Prozent des deutschen Gasverbrauchs im vorigen Jahr waren demnach steuerlich begünstigt, wie das IW vorrechnete.

Das hat mit der eigentlich für Gas vorgesehenen Rolle bei der Energiewende zu tun. Bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar galt der Energieträger als Brücke hin zu mehr Klimaschutz. Aus heutiger Sicht seien diese Vorteile ein zweischneidiges Schwert, merken die Autoren der Analyse an. "Vor allem muss der Großteil der Vergünstigungen, der beim Verbrauch von Gas für die Stromerzeugung anfällt, in Zeiten von Gasmangel überdacht werden." (APA, 21.8.2022)