Befinden sich auf einer Bergbaustation im Weltraum: Kika Markham (links) und Sean Connery in "Outland – Planet der Verdammten" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: The Ladd Company

19.40 REPORTAGE

Re: Eintrittsgeld fürs Mittelmeer – Streit um Italiens Strände Das Betreiben von Stränden ist in Italien ein einträgliches Geschäft. Während die Strandkonzessionen bislang beliebig vergeben wurden, verlangt die EU nun eine Neuvergabe. Strandbetreiber bangen um ihre Monopolstellung, Bürgerinnen und Bürger hoffen indessen, dass sie endlich ans Meer dürfen – ohne dafür teuer bezahlen zu müssen. Bis 20.10, Arte

20.15 BENZINBRUDER

Roland Düringer Anfänge eines Benzinbruders erinnert an den Karrierebeginn des späteren Kabarettstars. In Wir waren jung und brauchten das Geld um 21.25 blickt Roland Düringer dann gemeinsam mit Peter Fässlacher auf seine Laufbahn zurück. Zum Abschluss gibt es dann mit Superbolic um 21.35 Düringers zweites Soloprogramm zu sehen, in dem er bereits 1995 Gespür für kommende Ernährungs- und Fitnesstrends bewies. Bis 22.30, ORF 3

20.15 SCIENCE-FICTION

Outland – Planet der Verdammten (USA 1981, Peter Hyams) Sean Connery als Marshal auf einem Jupitermond. Als er entdeckt, dass es beim Bergbau nicht mit rechten Dingen zugeht, ist er der Einzige, der bereit ist, etwas dagegen zu unternehmen. Regisseur Peter Hyams hat für seinen spannenden Science-Fiction-Film den Westernklassiker High Noon ins Weltall verlegt. Bis 22.00, Arte

20.15 KOMÖDIE

Die perfekte Kandidatin (The Perfect Canidate, SA/D 2019, Haifaa Al-Mansour) Maryam (Mila Alzaharani) ist Ärztin in einer kleinen Stadt in Saudi-Arabien. Obwohl bestens qualifiziert, muss sie jeden Tag um den Respekt ihrer Umgebung kämpfen. Über die allgegenwärtigen Restriktionen empört, lässt sie sich als Kandidatin für den Stadtrat aufstellen. Feinfühlige und humorvolle Emanzipationsgeschichte von Haifaa Al-Mansour (Das Mädchen Wadjda). Bis 21.50, One

21.05 POLITTALK

Sommergespräche: Herbert Kickl Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck fühlen dem FPÖ-Chef auf den Zahn. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Magie der Museen Stardesignerin Vivienne Westwood führt in der Dokumentation Das Kunsthistorische Museum durch das kulturelle Prestigehaus der Habsburger. Danach besucht um 23.20 die renommierte Choreografin Sasha Waltz DasMusée d’Orsay in Paris. Bis 0.15, ORF 2

23.50 MYSTERY-THRILLER

Der Nachtmahr (D 2015, Akiz) Die 17-jährige Tina (Carolyn Genzkow) wird nach einer Party Nacht für Nacht von einem Monstrum heimgesucht. Nur ein Psychiater schenkt ihr zunächst Glauben und ermutigt sie, sich dem Wesen anzunähern. Kluger, mit minimalen Mitteln, aber maximaler Wirkung in Szene gesetzter Film des Künstlers Akiz über eine ungewöhnliche Symbiose. Bis 1.15, MDR

0.00 REPORTAGE

Große Last auf schmalen Schultern Die Reportage begleitet Kinder, die ihre Eltern pflegen. Bis 0.30, 3sat