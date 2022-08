Yvonne in "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

"Welchen Politiker finden Sie so richtig sexy?" In der neuen Folge der "Liebesg’schichen und Heiratssachen" will es Präsentatorin Nina Horowitz am Montag um 20.15 in ORF 2 ganz genau wissen. Und Kandidatin Sieglinde aus Wien – Bibliothekarin in Pension und Tangotänzerin – hat sogleich eine Antwort parat. Wer es ist, soll hier nicht verraten werden, aber der von Sieglinde Gemeinte sei nicht nur sexy, sondern auch intelligent und hübsch, und er finde die richtigen Worte. Das sind doch mal so richtig schöne Komplimente, die Politiker wohl nicht allzu oft hören. Sieglinde ist jedenfalls auf der Suche nach einem Mann mit einem umfassenden Wissen ("am liebsten von A wie Aristoteles bis Z wie Led Zeppelin"), sie will einen, der humorvoll und gepflegt ist und von der politischen Einstellung her "linksliberal".

Um Politiker geht es im Gespräch zwischen Nina Horowitz und Yvonne nicht, sondern um den Topf, dem nur ein Deckel richtig passt. Die Straßenmusikantin aus Kärnten mit adeligen Vorfahren sucht nämlich "ihre zweite Seele", sie ist davon überzeugt, dass es die große Liebe nur einmal geben kann, ihrem Seelenmenschen ist sie bisher noch nicht begegnet. Aber was nicht ist oder war, kann ja noch werden. Einen Appell an die Zuschauer hat sie: "Ich bitte jetzt alle Spießer, schreibt mir nicht."

Auf Liebessuche sind auch die temperamentvolle Helga Maria, die nicht weiß, wann sie zum letzten Mal so richtig verliebt war, Hans, der endlich wieder "Schmetterlinge im Bauch" spüren will, Roland, der seine Partnerin "Schatzi", "Hase", aber nie "Mama" nennen würde, und der ordnungsliebende Erwin, bei dem sogar der Handstaubsauger glänzt. (Astrid Ebenführer, 22.8.2022)