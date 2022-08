Burgenland

Neusiedler See: Retten oder austrocknen lassen?

Das Land Burgenland lässt Schlamm ausgraben und will Flusswasser in den See leiten. Umweltschützer wollen den See austrocknen lassen. Unser Videoreporter Guido Gluschitsch hat sich in Rust und Purbach umgeschaut

