Der Gesetzesartikel 377A, demzufolge Sex zwischen Männern in Singapur illegal ist, stammt ursprünglich aus der Kolonialzeit und soll nun abgeschafft werden. Foto: EPA / WALLACE WOON

Singapur hebt das gesetzliche Verbot von Sex zwischen Männern auf. Das verkündete Premierminister Lee Hsien Loong am Sonntag und erklärte, dass die Gesellschaft des Stadtstaates und insbesondere junge Menschen sich dem Thema Homosexualität gegenüber öffnen. "Ich glaube, dass dies richtig ist und von den meisten Bewohnern Singapurs akzeptiert wird", sagte Premierminister Lee in seiner jährlichen Rede zum Nationalfeiertag und kündigte die Abschaffung des Abschnitts 377A des Strafgesetzbuchs an. Angehörige der LGBTIQ-Gemeinschaft haben mehrfach erfolglos gegen das Gesetz geklagt.

Der Gesetzesabschnitt stammt aus der Kolonialzeit und kriminalisiert Geschlechtsverkehr zwischen Männern. Lee fügte jedoch hinzu, dass die gesetzliche Definition der Ehe – also zwischen einem Mann und einer Frau – sich nicht ändern werde. Damit bleiben homosexuelle Eheschließungen in Singapur illegal. "Auch wenn wir den Abschnitt 377A aufheben, werden wir die Institution der Ehe aufrechterhalten und schützen", sagte der Regierungschef.

Bis zu zwei Jahre Haft

Singapur folgt mit der Abschaffung der Kriminalisierung anderen asiatischen Ländern, die zuvor ähnliche Schritte gegen die rechtliche Diskriminierung der LGBTIQ-Gemeinschaft setzten. Im Jahr 2018 hob auch Indiens Höchstgericht ein aus der Kolonialzeit stammendes Verbot von homosexuellem Sex auf, während Thailand sich kürzlich der Legalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften annäherte.

In Singapur konnten Personen nach Paragraf 377A bisher mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Das Gesetz wurde allerdings schon seit Längerem nicht mehr aktiv durchgesetzt. Seit Jahrzehnten sind keine Verurteilungen für einvernehmlichen Sex zwischen erwachsenen Männern bekannt. Das Gesetz gilt nicht für Sex zwischen Frauen oder anderen Geschlechtern. Noch ist unklar, wann genau der Gesetzesartikel abgeschafft werden soll. (Reuters, red, 21.8.2022)