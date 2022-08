Causa Cofag: Werden in einer Notsituation wie einem Lockdown große Beträge ausgeschüttet, entsteht ein Zielkonflikt: Der Staat will schnell helfen, aber auch genau kontrollieren. Foto: APA/Philip Stotter

Bei vielen ist das Urteil bereits gefallen: Das zum Großteil von der Cofag abgewickelte Programm zur Unterstützung der Wirtschaft während der Corona-Pandemie war ein Skandal, der in das Bild türkiser Korruption passt. Ein Rohbericht des Rechnungshofs gibt den Kritikern neue Munition.

Aber im Schwall der Empörung werden unterschiedliche Aspekte des größten staatlichen Ausgabenprogramms der Zweiten Republik in einen Topf geworfen und Entscheidungen infrage gestellt, für die es auch gute Argumente gab.

Gut nachvollziehbar ist die Rechnungshof-Kritik an den Doppelbezügen von Cofag-Vorstand Bernhard Perner. Wenn das stimmt, war es ein Ärgernis, das korrigiert werden muss. Die Beträge hier fallen jedoch kaum ins Gewicht.

Beziehung hochbezahlter Profis

Deutlich mehr Geld haben die Honorare für Anwälte und andere externe Berater gekostet, die der Rechnungshof kritisiert. Auch diese Beträge verblassen im Vergleich zu den an Unternehmen ausgeschütteten Milliarden. Sicher hätte manches in den Ministerien erledigt werden können. Aber wenn man an die Qualität der Covid-Verordnungen aus dem Gesundheitsministerium denkt, dann war die Beiziehung hochbezahlter Profis vielleicht doch keine so schlechte Idee.

Werden in einer Notsituation wie einem Lockdown große Beträge ausgeschüttet, entsteht ein Zielkonflikt: Der Staat will schnell helfen, aber auch genau kontrollieren. In diesem Minenfeld schlug die türkis-grüne Regierung mehrere fragwürdige Haken: Bei den Fixkostenzuschüssen im Frühjahr 2020 fehlte es an Tempo, beim Umsatzersatz kam es im Spätherbst zu Überförderungen und Ungerechtigkeiten. Hier setzte die Cofag jeweils die Regierungsaufträge um, die wiederum von der politischen Stimmung geprägt waren. Vieles hätte man besser machen können, aber eine völlige Treffsicherheit ist bei solchen Hilfsprogrammen nie zu erreichen.

Fragwürdige Aussagen

Besonders fragwürdig sind die Aussagen des medienbewussten Chefs der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, der die Gründung der Cofag für sinnlos hält. Wäre es tatsächlich effizienter gewesen, die Mammutaufgabe existierenden Förderagenturen, etwa dem Austria Wirtschaftsservice, umzuhängen? Diese waren weder inhaltlich noch personell darauf vorbereitet – und zeigten dem Vernehmen nach wenig Interesse am Job.

Peschorn argumentiert, dass die Finanzverwaltung das ganze Programm hätte abwickeln können. Dass dort genügend Beamtinnen und Beamten herumsitzen, die neben ihren bestehenden Aufgaben dafür Zeit gehabt hätten, ist eigentlich nicht zu hoffen. Dazu kommt ein weiteres Problem: Wenn die Finanz Gelder verteilt, braucht es Bescheide, die dann angefochten werden können. Die Folgen wären wohl unzählige und langwierige Verwaltungsverfahren gewesen. Es gibt gute Gründe, dass Förderungen und Garantien meist über ausgegliederte Gesellschaften vergeben werden.

Enorme Kosten

Für eine Beurteilung muss auf den Rechnungshof-Endbericht gewartet werden, der alle Stellungnahmen berücksichtigt. Darüber hinaus wären Evaluierungen mit internationalen Vergleichen sinnvoll. Sicher, die Kosten der Covid-Hilfen waren enorm. Aber weder sind in Österreich große Betrugsfälle wie etwa in Deutschland bekannt, noch ist die befürchtete Insolvenzwelle eingetreten. Es kann gut sein, dass sich dieser Teil der Pandemiestrategie am Ende als weniger skandalträchtig erweist als viele andere. (Eric Frey, 22.8.2022)