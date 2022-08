Liebe Leserin, lieber Leser,

für 17,5 Milliarden Euro verkaufte die Deutsche Telekom im Juli zahlreiche Funkmasten in Österreich und Deutschland an nordamerikanische Investoren. Aber warum eigentlich? Und was bedeutet das für die Mobilfunk-Infrastruktur?

Außerdem haben wir das Samsung Galaxy Z Flip 4 getestet. Die neue Generation des faltbaren Smartphones beschränkt sich auf Detailverbesserungen. Einzig der Akku ist deutlich besser, dafür steigt aber auch der Preis wieder.

Und: Der reichweitenstarke Verschwörungserzähler Oliver Janich wurde auf den Philippinen festgenommen. Er soll in sein Heimatland Deutschland ausgeliefert werden. Dort liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Warum Magenta und Co. heimische Funkmasten nach Übersee verkaufen

Samsung Galaxy Z Flip 4 im Test: Ist das alles?

Einflussreicher Verschwörungsideologe Oliver Janich festgenommen

Framework-Laptop: Wie einfach es für Nutzer wirklich ist, das Mainboard auszutauschen

"Gefährlicher Frauenfeind": Instagram sperrt Skandal-Influencer Andrew Tate

Smartphone-Alarm soll bald direkt vor Unwettern warnen

NFTs von Klimts "Kuss" weiter im "Winterschlaf"

Explizit für den guten Zweck: Tokio-Hotel-Sänger jetzt bei Onlyfans