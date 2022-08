Die Vikings können bereits für die Play-offs planen. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto

Wien/Innsbruck – Die Vienna Vikings und die Raiders Tirol haben am Sonntag in der European League of Football (ELF) deutliche Siege gefeiert. Die Wikinger besiegten in Wien die Istanbul Rams mit 37:22 (17:0) und kehrten damit nach der ersten Saisonniederlage von vergangener Woche in Frankfurt auf die Siegerstraße zurück. Die Raiders hatten mit den Cologne Centurions wenig Mühe und gewannen mit 45:20 (38:0).

Die Vikings lösten zudem mit einer 9:1-Siegbilanz vorzeitig das Ticket für die Play-offs im September, da Titelverteidiger Frankfurt Galaxy (21:23 bei Rhein Fire) eine Niederlage kassierte. Auch die Tiroler haben noch die Chance auf die Postseason, müssen dafür aber aller Voraussicht nach die letzten beiden Spiele im Grunddurchgang gewinnen. (APA, 21.8.2022)