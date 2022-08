PSG-Stürmer erzielt beim 7:1-Erfolg in Lille zwei weitere Treffer, Neymar mit einem Doppelpack

Blitztor: Kylian Mbappé vollstreckt nach acht Sekunden. Foto: APA/AFP/DENIS CHARLET

Lille – Paris Saint-Germain hat beim 7:1- Kantersieg in Lille das immense Tempo von Kylian Mbappé zum schnellsten Tor in der französischen Ligue 1 seit 30 Jahren genutzt. Mbappé lupfte den Ball nach einem langen Pass von Lionel Messi aus dem Mittelkreis über Goalie Leo Jardim. Für die einstudierte Variante benötigte das Starensemble am Sonntagabend lediglich acht Sekunden.

Michel Rio hatte im Caen-Trikot im Februar 1992 ebenfalls acht Sekunden benötigt, wie der Statistikanbieter Gracenote vermeldete. Die Partie in Lille war früh entschieden: Messi gelang nach sehenswerter Kombination das 2:0 (27.), Achraf Hakimi besorgte nach Neymar-Lochpass das 3:0 (39.), ehe Neymar zweimal selbst traf (44., 52.) und danach zwei weitere Mbappé-Tore vorbereitete (66., 87.). (APA, 21.8.2022)