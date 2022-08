Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan winkt seinen Anhängern während einer Kundgebung gegen die Regierung am Sonntag in Lahore, Pakistan, zu. Foto: AP/K.M. Chaudary

Islamabad – Die Anklage erfolgte laut "New York Times" einen Tag, nachdem der ehemalige Premierminister Imran Khan, der im April durch ein Misstrauensvotum aus dem Amt gedrängt wurde, auf einer Kundgebung in der Hauptstadt Islamabad vor Hunderten von Anhängern eine Rede gehalten hatte. Darin verurteilte er die kürzliche Verhaftung eines seiner wichtigsten Mitarbeiter und bedrohte hochrangige Polizeibeamte und einen mit dem Fall befassten Richter. "Wir werden Sie nicht verschonen", sagte Khan und versprach, rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten.

In dem Polizeibericht, in dem die Anschuldigungen gegen Khan im Einzelnen aufgeführt sind, heißt es, dass seine Äußerungen einen vorsätzlichen und illegalen Versuch darstellten, die Justiz und die Polizei des Landes einzuschüchtern, wie lokale Nachrichtenagenturen berichteten.

Übertragungsverbot für Reden

Khan selbst scheint "The Guardian" zufolge noch auf freiem Fuß zu sein und hat sich nicht unmittelbar zu der gegen ihn erhobenen polizeilichen Anklage geäußert. Die pakistanische Oppositionspartei Tehreek-e-Insaf (PTI), Khans politische Partei, veröffentlichte im Internet Videos, die zeigen, wie Anhänger sein Haus umzingeln, um die Polizei möglicherweise daran zu hindern, dorthin zu gelangen. Hunderte blieben am frühen Montag dort.

Die pakistanische Medienaufsichtsbehörde verbot Fernsehsendern am späten Samstagabend nach der Kundgebung in Islamabad die Live-Übertragung von Khans Reden. Seine Reden seien "schädlich für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung und geeignet, den öffentlichen Frieden und die Ruhe zu stören", erklärte die pakistanische Regulierungsbehörde für elektronische Medien (Pemra) am Samstag in einer Erklärung.

Khan wirf Regierung Zensur vor

Kurz nach dem Übertragungsverbot vom Samstag versprach Khans Partei, auf "mehr als 500 YouTube- und Facebook-Kanälen" live zu gehen. Viele pakistanische Nutzer von sozialen Medien meldeten jedoch Probleme beim Zugriff auf Youtube am Sonntag, als Khan gerade eine Rede in der Garnisonsstadt Rawalpindi halten wollte. Daraufhin beschuldigte er die Regierung, Youtube vorübergehend zu sperren, um den Live-Zugang zu seinen Rede zu verhindern.

Imran Khan hatte im April durch ein Misstrauensvotum die Macht verloren. Das Vorgehen gegen seine Person verschärft die Spannungen zwischen der Regierung und dem ehemaligen Regierungschef und birgt die Gefahr neuer öffentlicher Unruhen.

Pakistan, ein atomar bewaffnetes Land mit der zweitgrößten muslimischen Bevölkerung der Welt, hat seit seiner Gründung vor 75 Jahren mit politischer Instabilität und Militärputschen zu kämpfen. Selbst unter zivilen Regierungen gilt das Militär als wichtigster Einflussfaktor im Land. (vol, 22.8.2022)