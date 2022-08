Hohe Asylzahlen müssen nicht zwingend in einer toxischen Debatte enden, zeigte der Experte am Sonntagabend

Durch die Kombination aus hohen Asylzahlen, einem bevorstehenden Wahlkampf und rechten Parteien in der Krise droht in Österreich eine toxische Debatte wiederaufzuleben. Da wird bald von Abschottung und dem Aussetzen von Menschenrechten die Rede sein, werden bekannte Feindbilder propagiert werden. Ein Gegenmittel präsentierte der Fluchtexperte Gerald Knaus am Sonntagabend in der "Zeit im Bild 2" – in Form einer anderen Perspektive auf das Thema. Und einem konkreten Lösungsvorschlag für die Politik im Interesse aller.

Zunächst oblag es dem Interviewgast aber, eine europäische Krise zu benennen. An einer solchen mangelt es zugegebenermaßen nicht, das kümmerte Knaus aber wenig, und er attestierte: Es herrsche "eine Krise der Menschenrechte und des Rechtsstaates, weil die europäischen Staaten an den Außengrenzen die Gesetze nicht mehr beachten und Menschen menschenunwürdig behandeln". Keine Rechtssicherheit, untragbare Zustände in Unterkünften, illegale Pushbacks.

ORF

Das erklärt aus Knaus' Sicht auch, warum Österreich so ein attraktives Zielland für Flüchtlinge ist: Es sei "das erste Land, wenn man von Südosten aus Richtung Mitteleuropa blickt, wo Menschen damit rechnen können, ein faires Verfahren zu haben."



Standards des Rechtsstaats exportieren

Aus österreichischer Sicht müsste das freilich eigentlich ein Lichtblick sein. Bei allen bestehenden Problemen, bei aller Anti-Asyl-Rhetorik funktioniere der Rechtsstaat hier nämlich. Die Schlussfolgerung des Experten: Damit sich die flüchtenden Menschen möglichst auf Europa verteilen, müsste Österreich alles tun, um diese Standards zu "exportieren".

Das wäre ja nicht nur ein "Durchbruch für den Flüchtlingsschutz in Europa", wie Knaus sagt. Sondern würde Europa ein Stück weit zu dem machen, was es eigentlich sein sollte (Sebastian Fellner, 22.8.2022)