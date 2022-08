Früher Dr. Who, jetzt ein Prinz: Matt Smith als Daemon Targaryen in "House of the Dragon". Foto: HBO

Es ist eines der großen Serien-Events des Jahres: Am Sonntagabend wurde die erste Folge von "House of the Dragon" auf dem Streaming-Dienst HBO Max veröffentlicht. Das Interesse an dem "Game of Thrones"-Prequel scheint dabei groß zu sein, und doch war die Premiere nicht für alle ein erfreuliches Erlebnis.

Technische Probleme

Bereits kurz nach dem offiziellen Debüt mehrten sich auf Plattformen wie Twitter oder Reddit die Meldungen von verärgerten Nutzern. Sowohl Abstürze der HBO-Max-App als auch ein Einfrieren des Streams wurde dabei beklagt – und zwar meist direkt nach dem Pre-Show-Teaser-Trailer.

Schnell kristallisierte sich dabei heraus, dass vor allem Nutzer mit Amazon-Hardware von dem Problem betroffen sind. Also jene, die einen Fire-TV oder einen Fire-TV-Stick verwenden. Es liegt also nahe, dass ein Bug in der App für diese Plattform die Schwierigkeiten verursacht hat.

Millionen Streams

Tatsächlich bestätigte auch HBO Max später, dass "ein kleiner Teil an Usern, die sich über Fire-TV-Geräte verbinden, Probleme haben". Eine Erklärung dafür, warum der Fehler gerade jetzt aufgetreten ist, lieferte man nicht. Allerdings verwies man darauf, dass gleichzeitig "mehrere Millionen Personen" die erste Folge der neuen Serie gestreamt hätten – und zwar größtenteils problemlos.

Findige Nutzer hatten bis dahin aber ohnehin bereits eine eigene Lösung gefunden. Wie sich herausstellte, tritt das Problem bei frisch angelegten Fire-TV-Profilen nämlich nicht auf.

In der Warteschleife

In Österreich und Deutschland stellt sich dieses Problem aber ohnehin nicht. Hier ist HBO Max nämlich derzeit noch gar nicht verfügbar – und daran dürfte sich wohl auf Jahre hinaus nichts ändern. Das liegt an einem langjährigen Deal mit dem Pay-TV-Sender Sky. Bei diesem ist denn auch hierzulande "House of the Dragon" vorerst exklusiv zu sehen. (apo, 22.8.022)