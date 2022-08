Der Verdächtige war bei seiner Festnahme geständig. Foto: Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Frohnleiten – Ein 21-Jähriger ist am Sonntag in der Steiermark wegen versuchten Mordes an seinen Großeltern verhaftet worden. Der Mann hatte das Paar Samstagabend mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt. Während das 63-jährige Opfer und seine Frau ins Krankenhaus gebracht wurden, suchte die Polizei nach dem Täter. Sonntagfrüh wurde er schließlich widerstandslos festgenommen. Er gab an, dass er "Tötungsabsichten gegen seine Großeltern hegte", so die Polizei am Montag.

Die Beamten wurde bereits am Samstag gegen 20.30 Uhr in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert und fanden das Ehepaar mit Schnittverletzungen auf. Beide gaben an, dass ihr eigener Enkelsohn sie attackiert habe. Zuerst sei er auf seine Großmutter losgegangen, und als der 63-Jährige sich dazwischen stellte, verletzte er ihn an der Hand. Die Frau erlitt Schnittverletzungen im Bereich des Gesichtes. Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus nach Bruck an der Mur gebracht.

Zurechnungsfähigkeit wird geklärt

Der 21-Jährige war nach dem Angriff geflüchtet und zunächst nicht auffindbar. Am Morgen darauf wurde er aber entdeckt und war umfassend geständig. Er habe die Großeltern töten wollen, doch von beiden abgelassen, als sich der Großvater zur Wehr setzte, gab er an. "Ob der 21-Jährige zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war, wird ein in Auftrag gegebenes psychologisches Gutachten klären", hieß es seitens der Polizei. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. (APA, 22.8.2022)