Mit Niederschlägen ist unter anderem in Wien, Niederösterreich und im Burgenland zu rechnen. In Vorarlberg wurde am Freitag Rekordregen festgestellt

In Bregenz führte vergangene Woche stundenlanger Starkregen zu Rekordwerten von 200 Liter pro Quadratmeter. Nunmehr werden Unwetter im Osten Österreichs erwartet. Foto: APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN

Wien – Starke Unwetter werden bis Mittwoch im Osten erwartet, für den Westen Österreichs gibt es aktuell keine Warnungen, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Montag mit. Für die Wiener Berufsfeuerwehr gilt aktuell eine Entwarnung, die Lage werde aber weiterhin genau beobachtet, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. "Insgesamt ist der Regen noch nicht vorbei, es wird aber Abschwächungsphasen geben", erklärte Christian Retetzky von der ZAMG.

In der Westhälfte Österreichs setzt sich am Montag Hochdruckwetter durch. Der Einfluss des südöstlich von Österreich befindlichen Höhentiefs lässt speziell im Osten des Landes gewittrigen Starkregen anhalten. Am Dienstag verlagert sich das Höhentief unter Abschwächung über den Balkan weiter nach Süden und die Wetterlage in ganz Österreich soll sich bis zum Abend beruhigen. Nach geringer Schauerneigung am Mittwoch soll sich überwiegend ruhiges Wetter einstellen, so die Einschätzungen der Unwetterwarnzentrale.

Rekordregen in Vorarlberg

Bereits in der vergangenen Woche haben Unwetter mehrere Bundesländer betroffen. In Vorarlberg hat am Freitag stundenlanger Starkregen zu Rekordwerten von 200 Litern pro Quadratmeter Niederschlag in Bregenz geführt. Der bisherige Höchstwert wurde 1968 mit 174 Litern gemessen. Verletzte gab es keine.

In Kärnten, wo durch das Unwetter vergangenen Donnerstag zwei junge Mädchen gestorben waren, wird weiter ermittelt. Aktuell geht es darum, ob das Umstürzen der Bäume verhindert hätte werden können. Das teilte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, mit.

Stärkstes Unwetter in Burgenland und Niederösterreich erwartet

Die stärksten Unwetter werden am Montag im Burgenland und in Niederösterreich vorausgesagt. In Wien und der Steiermark wird starkes Unwetter prognostiziert. In Oberösterreich ist mit normalem Unwetter zu rechnen, und in den restlichen Bundesländern Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg gibt es aktuell keine Warnungen.

Konkret geht es um das Niederschlagsfeld, welches sich in kleinräumigen Überflutungen von Grün- und Ackerflächen und lokalen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr auswirken kann. Eine Störungszone aus dem Osten bringt teils anhaltenden Regen, wobei eingelagerte Schauerzellen Niederschläge zusätzlich verstärken können. Es sei mit Regen zwischen 30 und 70 Millimeter zu rechnen, so Retetzky.

Höchsttemperaturen werden am Montag in Graz mit 20,8 Grad erwartet, die niedrigste Temperatur in St. Jakob im Defereggental im Bezirk Lienz mit 4,6 Grad. Der meiste Niederschlag mit 28,9 Millimetern wird in Rekawinkel (Bezirk St. Pölten-Land) erwartet. In Wien wurde bereits am Sonntag schwerer Regen erwartet, der bis Dienstag andauern soll. In den letzten Stunden wurden 20 Liter pro Quadratmeter gemessen, bis Dienstag sollen noch 25 bis 50 Millimeter Niederschlag, also 25 bis 50 Liter pro Quadratmeter dazukommen. Laut Einschätzungen Retetzkys wird es im Wiener Raum nachts stärker regnen und die Lage bis Dienstagvormittag abgeschwächt.

Mehr Hitzetage

Im Osten und auch im Norden Österreichs sollen stärkere Regenbänder ergiebigen Niederschlag bringen, wobei dieser bis Mittag erwartet wird. Auch sonst wird mit trübem zeitweiligen Regen in der Osthälfte Österreichs gerechnet. In der Westhälfte des Landes werden Sonnenphasen überwiegen. Der Wind weht in West bis Nord schwach bis mäßig, wobei sich strichweise böiger Nordföhn bis nach Kärnten und Osttirol bemerkbar machen kann. Tageshöchsttemperaturen in Österreich liegen zwischen 15 und 27 Grad.

Die Zahl der Hitzetage, also Tage mit mindestens 30 Grad, im Jahr 2022 liegen weit über dem Durchschnitt der Klimaperiode 1991 bis 2020. So gab es heuer schon rund 40 Prozent mehr Hitzetage als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Bis inklusive 17. August gab es heuer in Bregenz 18, in Linz und Salzburg 19, in St. Pölten 24, in Graz 25 in Klagenfurt und Innsbruck 31, in Eisenstadt 33 und in der Wiener Innenstadt 36 Hitzetage. So liegt der Sommer 2022 auf Platz Drei oder Vier der wärmsten Sommer. Platz Eins im Tiefland Österreichs teilen sich 2003 und 2019. Auf den Bergen wurde der wärmste Sommer 2003 und der zweitwärmste 2019 gemessen.

Regen-Rekorde

In Vorarlberg hatte am Freitag stundenlanger Starkregen zu Rekordwerten von 200 Liter pro Quadratmeter Niederschlag in Bregenz geführt. Der bisherige Höchstwert wurde 1968 mit 174 Litern gemessen. Der Starkregen in Vorarlberg hatte am Freitag zu mehr als 1.500 Feuerwehreinsätzen geführt. Die Rekordniederschläge führten zu Überflutungen von Ortsteilen, Straßen und Unterführungen – mehrere Autos steckten in den Wassermassen fest. Keller und Garagen liefen voll und Muren gingen nieder. Abschnitte der Rheintalautobahn (A14) waren stundenlang gesperrt. Verletzt wurde aber niemand.

In Vorarlberg war das Gebiet von Bregenz bis Dornbirn besonders betroffen, genauer die Gemeinden Wolfurt und Kennelbach. Das Ortszentrum Wolfurt wurde überflutet und von Muren verschlammt. Weiter im Süden, in Götzis im Bezirk Feldkirch, stand nach einem Dammbruch eine 200 Quadratmeter große Tiefgarage zwei Meter unter Wasser, in Altach wurde der Bereich vor dem Schwimmbad Rheinauen geflutet. Laut Daten der ZAMG gab es Rekordwerte an 24-Stunden-Regenmengen. 200 Liter pro Quadratmeter entspricht einer doppelten Regenmenge eines durchschnittlichen August-Monats. Der Pegel der Dornbirner Ache überschritt die Marke eines hundertjährlichen Hochwassers um 20 Zentimeter.

Bei der Vorarlberger Landesversicherung (VLV) wurden bisher 400 Schadensmeldungen eingereicht. Allerdings werde mit insgesamt 1.000 Schadensmeldungen gerechnet, so Christian Schertler, Leiter der Schadensabteilung. Eine Schadenshöhe könne noch nicht genannt werden. "Wir haben noch keinen Überblick. Der eine hat nur einen feuchten Betonkeller, der andere dagegen einen voll ausgebauten. Es war ja noch kein Gutachter vor Ort", sagte Schertler.

Zwei Tote in Kärnten

In Kärnten, wo durch das Unwetter vergangenen Donnerstag zwei junge Mädchen gestorben waren, wird aktuell ermittelt, ob das Umstürzen der Bäume verhindert hätte werden können, also ob diese ordnungsgemäß gepflegt worden waren. In St. Andrä im Lavanttal waren mehrere Bäume an einem Badesee umgestürzt. Zwei Mädchen im Alter von drei und acht Jahren starben, 13 Menschen wurden teilweise schwer verletzt.

Insgesamt wurden in Kärnten 640 Unwettereinsätze innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. 172 Feuerwehren mit 2.500 Einsatzkräften rückten aus. Besonders betroffen waren die Bezirke St. Veit an der Glan, Feldkirchen, Völkermarkt und Wolfsberg. Bei den Aufräumarbeiten galt es vor allem Gemeindestraßen und Seitenwege von umgestürzten Bäumen zu befreien und Sturmschäden an Dächern zu beheben. 20.000 Haushalte waren am Donnerstag ohne Strom.

Wege in Gaming nach Tod von Frauen weiter gesperrt

In Gaming (Bezirk Scheibbs) sind nach dem Tod von drei Wanderinnen während des Unwetters am vergangenen Donnerstag der "Alpinweg" und die Forststraße/Wanderweg von Seehof in Richtung Mittersee, Obersee, Herrenalm am Montag weiterhin gesperrt geblieben. Das werde der Fall sein, "bis Gefährdungen beseitigt sind", heiß es vonseiten der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs.

Während des Sturmregens waren zahlreiche Buchen und Fichten umgestürzt. Drei Frauen im Alter 52, 57 und 58 Jahren dabei tödlich wurden von einem Baum mit einem Stamm von etwa einem Meter Durchmesser getroffen. Die Alpinpolizei begann noch am Donnerstagabend mit Ersterhebungen. Dabei wurde festgestellt, dass die Bäume augenscheinlich keine Vorschäden aufgewiesen hatten und offensichtlich durch den Sturm umgestürzt waren. Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall seien abgeschlossen, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage. An die Staatsanwaltschaft sei Bericht erstattet worden. (APA, red, 22.8.2022)