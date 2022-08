Ercan Kara (Mitte) und Orlando liegen auf Play-off-Kurs. Foto: AP/Matt Kelley

Charlotte (North Carolina) – Mit seinem achten Saisontor in der Major League Soccer (MLS) hat Ercan Kara am Sonntag seinem Klub Orlando City SC zu einem 2:1-Auswärtserfolg bei Charlotte verholfen und die Play-off-Hoffnungen weiter angefeuert. Der Ex-Rapidler stellte im Österreicher-Duell mit Christian Fuchs (spielte durch) vor 30.000 Zuschauern in der 62. Minute auf 1:0, den Siegtreffer besorgte der für Kara eingewechselte Tesho Akindele (89.) im Finish.

Major League Soccer

Orlando liegt damit acht Spiele vor Schluss der Regular Season auf Platz fünf der Eastern Conference und damit auf einem Play-off-Platz. Der Vorsprung auf die Konkurrenz ist freilich knapp. Charlotte hat als Zehnter aktuell drei Zähler Rückstand auf ein Ticket für die nächste Saisonphase. (APA, 22.8.2022)