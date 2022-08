3.186 Corona-Tests wurden am Montag gemeldet.

Österreichs Behörden haben am Montag (Stand: 09.30 Uhr) 3.186 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es seit Pandemiebeginn 4.865.409 positive Corona-Fälle. 19.343 Personen sind bisher am oder mit dem Coronavirus verstorben, davon eine seit Sonntag. Im Krankenhaus befinden sich aktuell 1.209 Covid-Patienten und -Patientinnen, davon 72 auf Intensivstationen. 4.774.787 Personen gelten als genesen.

Valneva-Impfstoff in Österreich erwartet

Am Montag werden auch 74.000 Dosen des Corona-Impfstoffs Valneva nach Österreich geliefert. Beim Vakzin VLA2001 handelt es sich um den einzigen Ganzvirus-Impfstoffkandidaten ("Totimpfstoff"), der in Europa vom österreichisch-französischen Unternehmen Valneva entwickelt wurde. Ab Donnerstag erfolgt die Auslieferung des Impfstoffes an die Bundesländer, informierte das Gesundheitsministerium. VLA2001 ist das sechste in der EU zugelassene Vakzine für die Corona-Schutzimpfung.

Österreich hat 150.000 Dosen des Impfstoffes bestellt. Das Biotechunternehmen Valneva hat am 24. Juni nach langem Warten die Zulassung des Impfstoffes in der EU erhalten. Der zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) empfahl den Impfstoff zur Verwendung als Erstimpfung bei Menschen von 18 bis 50 Jahren.

"Mit der Zulassung des Impfstoffes von Valneva gibt es nun für jene, die Vorbehalte gegen andere Impfstoff-Technologien hatten oder für die ein anderer Impfstoff aus medizinischen Gründen nicht in Frage kommt, eine weitere Alternative", meinte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Montag. "Die Impfung wirkt! Sie ist der beste Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf im Rahmen einer Corona-Infektion", appellierte der Minister.

Bei VLA2001 handelt es sich um einen inaktivierten und adjuvantierten Ganzvirusimpfstoff. Der Impfstoff enthält abgetötete Bestandteile des SARS-CoV-2-Virus sowie Wirkverstärker (Adjuvanzien). Er beinhaltet keine Konservierungsstoffe. Das Vakzin von Valneva kann auch längerfristig bei Kühlschranktemperatur gelagert werden – was in der Praxis ein großer Vorteil ist. (APA, 22.8.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 82

Kärnten: 297

Niederösterreich: 829

Oberösterreich: 395

Salzburg: 153

Steiermark: 228

Tirol: 159

Vorarlberg: 67

Wien: 976