Der Anwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist eröffnete seinen Wahlkampf. Ein dreiseitiges Inserat in der "Krone bunt" bezahlte Frank Stronach für ihn

Wien – Als Präsidentschaftskandidat gegen das Establishment gehört es für Tassilo Wallentin dazu, mit Konventionen zu brechen. Das begann schon mit seiner ersten Pressekonferenz. Denn während solche Termine üblicherweise mit einem Statement des Veranstalters beginnen, setzte sich Wallentin wortlos vor die ins Café Landtmann geladenen Journalistinnen und Journalisten – und ließ um Fragen bitten.

Er habe sehr lange überlegt, ob er für das höchste Amt im Staat kandidieren soll, erklärte der Rechtsanwalt und ehemalige "Krone"-Kolumnist dann als Antwort auf die Frage nach seinen politischen Positionen. Zu lange, wie er eingesteht: "Wir haben das auch nicht gut vorbereitet", sagt Wallentin. Ein Zitat von Apple-Gründer Steve Jobs habe ihn dann während einer Autofahrt zum Schritt in die Politik veranlasst: "Wir sind schon nackt, du hast nichts zu verlieren, das Leben ist zu kurz, um nicht seinem Herzen zu folgen." (Die Authentizität des Zitats konnte aktuell nicht geprüft werden.)

Jörg Haider und gendernde Sozialdemokraten

Inhaltlich erklärte Wallentin wieder, dass "unser Land vor dem Abgrund steht": Die Regierung sei "nur noch mit sich selbst beschäftigt", die Migrationskrise sei "unbewältigt", ebenso die "Neutralitätskrise". "Man kann das aber lösen", und zwar mit einem Bundespräsidenten, "der nicht aus dem Polit-Establishment kommt".

Denn auch, wenn er mit der FPÖ über eine Kandidatur verhandelt hat, sieht sich Wallentin als "weder links noch rechts", sondern – in einer Anleihe an Jörg Haider, von dem er sich später wieder distanzierte – "vorne". Er verstehe nicht, warum als rechts gelte, wer für "Ordnung und Sicherheit auf den Straßen" eintrete, und warum ein Sozialdemokrat unbedingt gendern müsse.

Er halte nichts davon, jetzt schon eine Entlassung der Regierung zu versprechen – sondern glaubt, dass alleine die Einforderung von konkreten Vorschlägen zur Bewältigung der zahlreichen Krisen durch einen unabhängigen Bundespräsidenten zur Besserung beitragen würde. In seiner verfassungsrechtlichen Interpretation sei der Präsident aber "im Extremfall ein Gegengewicht zur Bundesregierung". Das hätten die Verfassungsväter genau so gewollt.

Selenskyj eine "höchst dubiose Figur"



Die Positionierung Österreichs im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine findet Wallentin "offen gestanden katastrophal", Putin sei nicht Papst Franziskus, aber auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei eine "höchst dubiose Figur". Dem Anwalt schwebt eine Entmilitarisierung und ein Neutralitätsstatus für die Ukraine nach österreichischem Vorbild vor.

Im Migrationsbereich fordert er die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Zur Bekämpfung der Inflation soll Österreich die Europäische Zentralbank davon abhalten, Staatsanleihen zu kaufen.

Stronach zahlte "Krone"-Inserat

Seine Wahlkampfspenden will Wallentin "auf jeden Fall" transparent offenlegen. Der Unternehmer und Ex-Politiker Frank Stronach unterstütze ihn etwa mit einem "niedrigen sechsstelligen Betrag". Er sei es auch gewesen, der ein dreiseitiges Inserat in der "Krone bunt" am Wochenende finanziert hat. Zwei Seiten davon wurden von einer Unterstützungserklärung für Wallentins Kandidatur (und deren leerer Rückseite) eingenommen. Laut Listenpreis kostet die Schaltung 110.000 Euro, von Rabatten weiß Wallentin nichts.



Die Unterstützungserklärung zum Herausschneiden aus der "Krone" sei der Versuch gewesen, den "absurden Vorgang" für seine Fans zu erleichtern, sagt Wallentin. Denn mit der ausgedruckten Erklärung müsse man zum Bezirksamt gehen, sie dort unterschreiben, vom Amt beglaubigen lassen und an ihn retour schicken. Trotz dieser hohen Hürde sei die Zahl der bei ihm eingelangten Erklärungen schon vierstellig, sagt Wallentin.

"Trete an, um zu gewinnen"

Nach seinen Wahlkampfplänen gefragt, sagte der Ex-Kolumnist, dass es schön wäre, in alle Bundesländer zu fahren – wobei das logistisch schwierig sei, zumal sich sein Team erst im Aufbau befinde. Trotz allem möchte sich Wallentin nicht mit einem Achtungserfolg zufriedengeben: "Ich trete an, um zu gewinnen. Sonst würde ich es nicht machen." (Sebastian Fellner, 22.8.2022)