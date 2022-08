Der Bundespräsident war am Wochenende beim Wandern ausgerutscht, seine Termine am Montag und Dienstag wurden abgesagt

Alexander Van der Bellen ist ausgerutscht und hat sich eine leichte Gehirnerschütterung und Abschürfungen zugezogen. Foto: LATVIA/REUTERS

Wien/Innsbruck/Alpbach – Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist nach seinem Wanderunfall am Sonntag am Kaunergrat in Tirol am Montag wieder aus dem Spital entlassen worden. "Es geht ihm gut. Er wird sich aber auf Anraten der Ärzte in den kommenden Tagen schonen", teilte seine Sprecherin mit. Van der Bellen, der aus dem Kaunertal stammt, war Sonntagnachmittag beim Wandern ausgerutscht und hatte sich dabei Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen.

Er wurde von Begleitern der Cobra in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht und hat dort routinemäßig auf Anraten der behandelnden Ärzte die Nacht verbracht. Seine Termine im Rahmen des Forums Alpbach am Montag und Dienstag musste er absagen. (APA, 22.8.2022)