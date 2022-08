Die Naturdoku "Patrick and the Whale" hat am 9. September in Kanada Weltpremiere

"Patrick and the Whale" erzählt die Geschichte des Tauchers Patrick, der sein Leben seiner großen Leidenschaft gewidmet hat. Foto: Terra Mater Studios

Toronto/Wien – Der Terra-Mater-Naturfilm "Patrick and the Whale" ist Teil des offiziellen Line-ups des renommierten Filmfestivals in Toronto. Der Film zeigt die Geschichte einer Beziehung zwischen einem Mann und einem Pottwal und feiert am 9. September Premiere.

Das Toronto International Film Festival (TIFF) gilt als eines der renommiertesten und größten Filmfestivals der Welt. Mittwochabend wurden jene 22 Dokumentarfilme bekannt gegeben, die es in die offizielle Auswahl geschafft haben und im September bei der 47. Auflage des TIFF ihre Weltpremiere feiern werden.



"Patrick and the Whale" erhielt erst vergangene Woche drei Nominierungen bei den Jackson Wild Media Awards und drei weitere bei den Wildscreen Panda Awards.

Der beeindruckende Film folgt Patrick Dykstra, der sein Leben seiner großen Leidenschaft verschrieben hat – nämlich mit Walen zu tauchen und diese zu filmen. Im Laufe der Jahre hat Patrick gelernt, wie Wale kommunizieren, wie sie andere Lebewesen im Wasser wahrnehmen und wie sie sich in seiner unmittelbaren Nähe verhalten. Er weiß, was er wann tun kann und was er besser lassen sollte. Mit Fingerspitzengefühl und Erfahrung kommt er Walen so nahe wie sonst kaum jemand.

Für Regie und Schnitt des Films zeichnet Filmemacher Mark Fletcher verantwortlich. Terra-Mater-CEOS Walter Köhler und Wolfgang Knöpfler produzierten.

Die 47. Ausgabe des Toronto International Film Festival läuft vom 8. bis 18. September und bietet 18 Galafilme und 45 Sondervorstellungen. (red, 22.8.2022)