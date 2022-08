Corbett soll in der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Nachfolgers eine umfangreiche, mehrere Episoden umfassende Rolle spielen

Aidan Shaw wird in HBO Max' "And Just Like That" wieder mit seiner früheren Liebe Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker, zusammenkommen. Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Eingefleischte "Sex and the City-Fans können sich freuen – Aidan Shaw wird in HBO Max' "And Just Like That" wieder mit seiner früheren Liebe Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) zusammenkommen. Corbett soll in der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Nachfolgers eine umfangreiche, mehrere Episoden umfassende Rolle spielen, berichtet Deadline.

Keine neuen Infos gibt es zu einer Beteiligung Kim Cattralls: Für die Samantha aus "Sex and the City" dürfte nach wie vor keine Rückkehr im Raum stehen.

Liebe, Freundschaft, Sex und Shoppen – darum ging es in "Sex and the City" von 1998 bis 2004. 2021 kam die Nachfolgeserie mit den gereiften New Yorkerinnen, die sich den Themen der neuen Zeiten stellten – Gender, Diversity, Altern, Gesundheit – all das verbunden mit dem eigenen und von der Gesellschaft erwarteten Anspruch, ewige Jugend und Spannkraft auszustrahlen. (red, 22.8.2022)