Mehr als die Hälfte aller Abtreibungen in den USA sind ein sogenannter medikamentöser Abbruch. Foto: Getty Images / Fotograf: laflor

Seitdem das US-amerikanische Höchstgericht das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hat, führten bereits mehrere Bundesstaaten restriktivere Abtreibungsgesetze ein, andere gänzliche Verbote. Die Folge: Der Onlinehandel mit Abtreibungspillen nimmt stark zu. Diese telemedizinische Lösung ist für Verbraucherinnen jedoch oftmals kostspielig, Gesundheitsexperten befürchten zudem, dass die verschickten Pillen teilweise gefälscht sein könnten.

Mangelnde Information



Medikamente für einen Schwangerschaftsabbruch kann man im Internet bei einschlägigen Websites, ähnlich einer Online-Apotheke, bestellen. Die Pillen werden auf Bestellung landesweit und teilweise sogar ohne Rezept verschickt, was gegen die Rezeptpflicht der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA verstößt.

Die Zielgruppe der beschriebenen Websites sind dabei vor allem Patientinnen, die entweder keine Abtreibungsklink erreichen können oder in Staaten leben, die telemedizinische Sprechstunden im Fall von Schwangerschaftsabbrüchen gar nicht erlauben.

Die fehlende Regulierung entsprechender Websites birgt jedoch mehrere Risiken. Einerseits ist die Effektivität und Legalität der Abtreibungspille nur in einem gewissen zeitlichen Rahmen gegeben, ein verzögerter Versand kann weitreichendere Konsequenzen haben. Andererseits könnte der Online-Kauf ohne Rezept strafrechtliche Folgen haben. Aber das ist nicht alles: Kauft man die Pillen online, kann man auch gefälschte Medikamente bekommen, erklärt der Exekutivdirektor der National Association of Boards of Pharmacy, Al Carter, gegenüber dem "Wall Street Journal". Weitere Kritikpunkte sind mangelnde Informationen und fehlende medizinische Unterstützung.

Als Konsumentin zu erkennen, ob man es mit einer betrügerischen Website zu tun hat, ist jedoch nicht immer einfach. Um die Suche nach vertrauenswürdigen Online-Apotheken zu vereinfachen, gibt es mittlerweile Services wie Plan C. Dort kann man aktuelle Informationen dazu finden, wie und wo Menschen in den USA Zugang zur Abtreibungspille erhalten können.

Plan C ist eine öffentliche Gesundheitskampagne, die 2015 ins Leben gerufen wurde. Foto: plancpills.org

Angebot und Nachfrage

Verschickt werden die Medikamente übrigens sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland, wie Nachforschungen des "Wall Street Journal" zeigen. Medside24.com zum Beispiel ist eine Plattform aus Kasachstan und vertreibt Pillen für den Schwangerschaftsabbruch. Produziert werden diese in China, Russland und Vietnam. Seitdem "Roe v. Wade" gekippt wurde, haben sich die Verkäufe in die Vereinigten Staaten verdoppelt.

Auch die gemeinnützige Initiative aidaccess.org mit Sitz in Österreich hat in den vergangenen Jahren Abtreibungsmedikamente in alle 50 US-Bundesstaaten versandt – und somit auch in solche, die eine telemedizinische Abtreibung verbieten.



Aidaccess.org wurde von der holländischen Aktivistin und Ärztin Rebecca Gomperts initiiert und hat seinen Sitz in Österreich. Foto: aidaccess.org

Rechtlicher Hintergrund

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, eine Schwangerschaft abzubrechen: einen medikamentösen Abort oder die operative Methode. Erstere Option ist bis zur zehnten Woche möglich und kommt in den USA in mehr als 50 Prozent der Fälle zum Einsatz. Die dafür notwendigen Medikamente durften während der Covid-19-Pandemie postalisch versandt werden. Mit Dezember 2021 hat die FDA es Apotheken und zur Rezeptausgabe befähigtem Personal generell ermöglicht, Abtreibungspillen auf dem Postweg auszugeben.

Der Entscheid des Supreme Court hat aber auch für diese Form der telemedizinischen Versorgung Folgen. Die zehnwöchige Obergrenze für einen medikamentösen Abbruch macht einen Ortswechsel oft zeitlich unmöglich und treibt den florierenden Online-Handel mit den Abtreibungspillen weiter voran. (smw, 23.8.2022)