Straßendenkmal für den ermordeten Investigativjournalisten Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnírová in der Doku "Tödliche Recherchen", Arte, 23.05 Uhr. Foto: Final Cut for Real / Anna Smoronová

19.40 REPORTAGE

Re: Cannabis für alle – Deutschland auf dem Weg zur Legalisierung Deutschland tastet sich gerade an die Legalisierung von Cannabis heran. Start-up-Unternehmer fiebern der Freigabe ebenso entgegen wie Lobbyisten. Hinter den Kulissen steckt die Branche die Claims für einen Multi-Milliarden-Markt ab. Der Weg zur Legalisierung hält dabei noch manche Herausforderung bereit. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Tunnel (Teoneol, KOR 2016) Familienvater Lee Jeong-su (Ha Jung-woo) ist gerade mit dem Auto auf dem Weg nach Hause zu Frau und Tochter, die Geburtstag hat. Als er durch einen Tunnel fährt, stürzt dieser plötzlich ein. Mit seinem Handy schafft er es, den Notruf zu erreichen, und eine Rettungsaktion wird eingeleitet. Spannende südkoreanische Variation des Katastrophenfilmgenres. Bis 22.50, Tele 5

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Gulag – Die sowjetische "Hauptverwaltung der Lager" (1–3/3) Der Gulag, das 1918 ins Leben gerufene Netz sowjetischer Straf- und Arbeitslager, wurde viele Jahrzehnte lang geheim gehalten und geleugnet. Die dreiteilige, an einem Abend gezeigte Dokumentationsreihe erzählt die Geschichte dieser Art Staat im Staate von den Anfängen bis zur schrittweisen Auflösung. Bis 23.05, Arte

22.00 SOMMERKABARETT

Manuel Rubey: Goldfisch In seinem ersten Solokabarett schlüpfte Multitalent Manuel Rubey in die Rolle eines vor der Scheidung stehenden, begnadeten Prokrastinierers. Bis 23.10, ORF 1

22.25 MAGAZIN

Makro: 3D-Druck – Die Zukunft des Wohnens? Häuser aus dem Drucker: Was wie eine verschrobene Idee klingt, entpuppt sich mittlerweile als ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor in der Bauindustrie. Die Technologie bietet sich als Alternative zur traditionellen Bautechnik für das Eigenheim ebenso an wie als Chance für den sozialen Wohnungsbau. Bis 22.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die dunklen und hellen Seiten der Nacht Die Nacht kann bekanntlich schön, verlockend und geheimnisvoll, aber auch unheimlich und bedrohlich sein. Menschen, für die Nächte eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen, berichten von ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Bis 23.20, ORF2

23.05 DOKUMENTARFILM

Tödliche Recherchen – Der Mord an Ján Kuciak (The Killing of a Journalist, SVK/CZE 2022, Matt Sarnecki) Im Februar 2018 wurden der investigative Journalist Ján Kuciak, der an der Aufdeckung von Steuerbetrugsfällen einflussreicher Geschäftsleute arbeitete, und seine Verlobte Martina Kušnírová in der Slowakei ermordet. Der brutale Mord löste eine Protestwelle und schließlich den Sturz der Regierung aus. Matt Sarneckis Film erzählt auf spannende Weise, wie Korruption funktioniert, und legt Zeugnis ab für die Schutzfunktion, die Journalismus für demokratische Systeme erfüllt. Bis 0.40, Arte