"House of the Dragon", "And Just Like That", Terra Mater in Toronto, "Liebesg'schichten und Heiratssachen", Wiener Medieninitiative und die TV-Tipps

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Digitale Transformation Onlinemedien bringen EU-Beschwerde gegen Digitalförderung ein Die Medienunternehmen Projekt I, "Andererseits" und "Trending Topics" sehen sich im neuen Fördermodell benachteiligt und reichen Beschwerde bei der EU-Kommission ein

TV-Tagebuch Fluchtexperte Knaus mit einer neuen Perspektive in der "ZiB 2" Hohe Asylzahlen müssen nicht zwingend in einer toxischen Debatte enden, zeigte der Experte am Sonntagabend

Neue Serie "House of the Dragon": Streaming-Premiere mit Abstürzen und eingefrorenen Bildern HBO Max hatte offensichtlich mit dem großen Interesse für das "Game of Thrones"-Prequel zu kämpfen. Probleme vor allem bei Nutzung von Amazons Fire-TV

Kultserie Aidan is back! "Sex and the City"-Star feiert Comeback bei "And Just Like That..." Corbett soll in der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Nachfolgers eine umfangreiche, mehrere Episoden umfassende Rolle spielen

Naturfilm Terra-Mater-Film schafft es bei Festival in Toronto ins offizielle Line-up Die Naturdoku "Patrick and the Whale" hat am 9. September in Kanada Weltpremiere

Forum+ "Liebesgschichten und Heiratssachen" Nächste Runde für ein TV-Kult-Format: Bereits seit 1997 suchen Singles in der ORF-Kuppelshow die kleine und große Liebe. Diskutieren Sie jeden Montag hier im Forum+ mit

TV-Tagebuch "Liebesg’schichten und Heiratssachen" in ORF 2: Der sexy Politiker In der jüngsten Folge gibt es so richtig schöne Komplimente, die Politiker wohl nicht allzu oft hören

Ausschüttung Wiener Medieninitiative: 24 Projekte erhalten in fünfter Runde Förderungen In der kürzlich abgeschlossenen fünften Runde des städtischen Förderprogramms haben 24 Projekte die Jury überzeugt und erhalten nun eine Förderung von bis zu 100.000 Euro

Switchlist Outland, Die perfekte Kandidatin und Der Nachtmahr: TV-Tipps für Montag Außerdem eine Reportage über den Streit um Italiens Strände, Kabarettist Roland Düringer und die Magie der Museen

