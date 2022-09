Darmkrebs

Einen vielversprechenden Erfolg gibt es bei einer genetisch bedingten Krebsart im Enddarm. Zwölf Patientinnen und Patienten erhielten am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York im Rahmen einer Studie sechs Monate lang ein Medikament aus dem Bereich der Immuntherapie, einen Checkpoint-Inhibitor. Dieser unterdrückt den Schutzmechanismus, mit dem sich Tumore vor dem Immunsystem "verstecken", das sie sonst als entartete Zellen angreifen würde. Der Inhibitor sollte die Tumore verkleinern, um anschließend bestrahlt und operiert zu werden. Das war nicht nötig, denn bei allen zwölf Teilnehmenden waren die Tumore verschwunden. Die Ergebnisse waren so beeindruckend, dass man bereits darüber berichtet, obwohl die Studie noch nicht abgeschlossen ist. Die Forschenden warnen vor voreiligen Schlüssen, doch die Hoffnung besteht, dass auch andere Tumorarten mit dieser genetischen Ursache so gut auf die Behandlung ansprechen.

Lungenkrebs

Neben der Therapie spielt auch die immer besser werdende Diagnostik eine bedeutende Rolle. Eine im Mai im "The Lancet"-Journal "eClinical Medicine" veröffentlichte Studie berichtet über eine für Lungenkrebs entscheidende Entwicklung: Bei Karzinomen in der Lunge entstehen insgesamt 16 karzinogene flüchtige Verbindungen, die man in der Atemluft nachweisen kann – eine sehr simple und gleichzeitig effektive Methode für ein großflächiges Screening. "Das ist vor allem deshalb wichtig, weil bei Lungenkrebs 75 bis 80 Prozent der Karzinome immer noch erst in weit fortgeschrittenem Stadium entdeckt werden", erklärt Manfred Mitterer, Onkologe und Primar am Südtiroler Franz-Tappeiner-Krankenhaus in Meran. "Die Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt heute mit bester Therapie nur bei etwa 15 Prozent. Entdeckte man die Tumore im Frühstadium, wäre diese über 50 Prozent." Mitterer hofft auf eine Verfügbarkeit in den nächsten drei bis fünf Jahren.

Brustkrebs

Eine Studie aus Wien bringt Hoffnung für Patientinnen mit HER2-positivem Mammakarzinom und Gehirnmetastasen (siehe auch Text). Matthias Preusser, Studienleiter und Onkologe an der Med-Uni Wien, erklärt: "Um die Chemotherapie nur dort wirken zu lassen, wo tatsächlich Krebszellen sind, wird sie mit einem Antibody Drug Conjugate (ADC) wie mit einem trojanischen Pferd direkt in die Tumorzelle eingeschleust. Dadurch wirkt die Chemotherapie nur zielgerichtet dort und nicht im ganzen Körper." Preusser und sein Team konnten nachweisen, dass diese ADCs auch die Blut-Hirn-Schranke durchdringen können und bei Gehirnmetastasen wirken, die Studie wurde soeben in "Nature Medicine" publiziert. Bei 73 Prozent der Probandinnen schrumpften die Metastasen, bei zwei waren sie komplett verschwunden. Und das alles bei gleichbleibender Lebensqualität und Gehirnfunktion – die unter Bestrahlung deutlich mehr leiden würden.

Prostatakrebs

Eine neue Therapie-Option hilft Prostatakrebspatienten mit Lymphknotenmetastasen im Bauchraum. Sie beruht auf der Tatsache, dass Prostatakrebszellen ein ganz bestimmtes Molekül auf ihrer Oberfläche tragen, das Prostata-spezifische Membran-Antigen (PSMA). Man spritzt Betroffenen ein ganz leicht radioaktives Mittel, dieses lagert sich im PSMA ab. Wolfgang Loidl, Vorstand der Urologie am Ordensklinikum Linz, erklärt: "Die Metastasen können dadurch in der Bildgebung sichtbar gemacht werden, aber auch hörbar. Durch eine Gammasonde, eine Art Geigerzähler – auf dem Operationsroboter ist ein Piepsen zu hören, sobald man zu den Metastasen kommt. Dadurch kann man sie sehr gut operieren." So kann das Fortschreiten der Erkrankung gestoppt, eine medikamentöse Therapie zumindest hinausgezögert werden. Loidl betont: "Der Patient profitiert davon, dass wir kleinflächiger operieren und therapiefreie Zeit herausschinden können."

Magenkrebs

Erst seit wenigen Jahren wird die Therapie mit Car-T-Zellen routinemäßig in Österreich eingesetzt. Dafür werden T-Zellen aus dem Blut entnommen und gentechnisch so verändert, dass sie einen bestimmten Rezeptor an der Oberfläche von Krebszellen erkennen und gezielt diese Zellen vernichten. Bisher wurde die Methode bei hämatologischen Krebsarten eingesetzt. "Diese bestehen aus nur einer bösen Zelle, die sich quasi in Klonen vervielfältigt", erklärt Onkologe Matthias Preusser von der Med-Uni Wien. Doch nun gibt es auch erste Erfolge bei soliden Tumoren: "Hier hat man es mit einer Mixtur von Zellen zu tun, was es deutlich komplizierter macht." Eine kürzlich in "Nature Medicine" erschienene Phase-I-Studie berichtet nun über erste, sehr vielversprechende Erfolge bei soliden Tumoren, vor allem im Bereich des Verdauungstrakts.

Bluttest

Ein weiteres vielversprechendes Diagnosetool ist die Liquid Biopsy oder Flüssigbiopsie. Onkologe Manfred Mitterer vom Franz-Tappeiner-Krankenhaus in Meran erklärt: "Sie basiert auf der Tatsache, dass Tumorzellen Erbinformation in Form von Messenger-RNA ins Blut abgeben." Bei Dickdarmkrebs etwa betrifft das vier spezifische Gene, deren Veränderung einen klaren Biomarker für Krebs liefert, wie eine im Journal "Gastroenterology" publizierte Studie berichtet. Der Vorteil: "Man kann Karzinome schon in einem ganz frühen Stadium entdecken, noch bevor sie im bildgebenden Verfahren sichtbar werden." Eine britische Studie mit über 140.000 Teilnehmern will solche Biomarker nun für bis zu 50 verschiedene, teils seltene Krebsarten erforschen. "Da wird sich in den nächsten fünf Jahren sicher viel tun", sagt Experte Mitterer.